Polisi Berlakukan One way Arus dari Garut Menuju Bandung

Antara • 26 Desember 2023 23:40



Garut: Polres Garut memberlakukan sistem satu arah atau "one way" untuk mengurai arus kendaraan yang masih ramai meski libur panjang Natal sudah lewat dari arah Kabupaten Garut menuju Bandung, Jawa Barat, Selasa, 26 Desember 2023. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi membenarkan masih adanya sisa-sisa kendaraan bermotor setelah musim libur panjang Natal dari Garut menuju Bandung. Sehingga pihaknya berupaya untuk mengurasnya pada Selasa siang agar lalu lintas di jalan raya Garut lancar. "Tadi berlangsung 'one way', hanya 15 menit dari Tasikmalaya arah Bandung sudah bisa terkuras, sampai sekarang arus lalu lintas sudah mulai normal," katanya di Garut, Selasa, 26 Desember 2023. Ia menuturkan musim libur panjang Natal sudah berakhir, meski begitu arus kendaraan di Garut masih terpantau ramai dari arah Garut atau Tasikmalaya menuju Bandung. Sejumlah personel, kata dia, masih tetap disiagakan di jalur utama Garut-Bandung untuk siap siaga melakukan antisipasi dan mengatasi apabila ada kepadatan arus kendaraan dari arah Tasikmalaya. "Ini adalah sisa-sisanya, kita dari Satlantas Polres Garut tetap antisipasi takutnya ada kiriman dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, makanya kita siaga di lapangan," katanya. Ia mengungkapkan puncak arus balik pada libur panjang Natal sudah terjadi pada Senin (25/12) petang dari arah Tasikmalaya maupun dari arah Garut menuju Bandung. Selanjutnya saat ini arus kendaraan, kata dia, masih tetap ramai di jalur utama Garut, meski begitu arus lalu lintas kendaraan di Garut normal dan lancar. "Untuk hari ini arus lalu lintas cenderung normal lancar," katanya. Ia menambahkan arus lalu lintas kendaraan diprediksi akan kembali ramai di jalur utama Garut dari arah Bandung menuju timur yakni Tasikmalaya, Pangandaran dan Jawa Tengah pada 29 dan 30 Desember 2023 atau menjelang libur Tahun Baru 2024. Antisipasi lonjakan arus kendaraan pada momentum tersebut, kata dia, jajarannya sudah siap siaga untuk mengatur dan mengamankan jalur agar tetap lancar dan tertib sampai Operasi Lilin Lodaya berakhir pada 2 Januari 2024. "Mudik dan arus balik menghadapi tahun baru 2024 kita prediksi tanggal 29 dan 30 arus mudiknya yang menuju dari Bandung ke arah timur Tasikmalaya, Pangandaran, dan Jawa Tengah," katanya.





Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi membenarkan masih adanya sisa-sisa kendaraan bermotor setelah musim libur panjang Natal dari



"Tadi berlangsung 'one way', hanya 15 menit dari Tasikmalaya arah Bandung sudah bisa terkuras, sampai sekarang arus lalu lintas sudah mulai normal," katanya di Garut, Selasa, 26 Desember 2023.

Advertisement

Ia menuturkan musim libur panjang Natal sudah berakhir, meski begitu arus kendaraan di Garut masih terpantau ramai dari arah Garut atau Tasikmalaya menuju Bandung. Sejumlah personel, kata dia, masih tetap disiagakan di jalur utama Garut-Bandung untuk siap siaga melakukan antisipasi dan mengatasi apabila ada kepadatan arus kendaraan dari arah Tasikmalaya.

Baca: Polisi Berlakukan Contraflow Tol Japek Arah Jakarta

"Ini adalah sisa-sisanya, kita dari Satlantas Polres Garut tetap antisipasi takutnya ada kiriman dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, makanya kita siaga di lapangan," katanya.



Ia mengungkapkan puncak arus balik pada libur panjang Natal sudah terjadi pada Senin (25/12) petang dari arah Tasikmalaya maupun dari arah Garut menuju Bandung.



Selanjutnya saat ini arus kendaraan, kata dia, masih tetap ramai di jalur utama Garut, meski begitu arus lalu lintas kendaraan di Garut normal dan lancar.



"Untuk hari ini arus lalu lintas cenderung normal lancar," katanya.



Ia menambahkan arus lalu lintas kendaraan diprediksi akan kembali ramai di jalur utama Garut dari arah Bandung menuju timur yakni Tasikmalaya, Pangandaran dan Jawa Tengah pada 29 dan 30 Desember 2023 atau menjelang libur Tahun Baru 2024.



Antisipasi lonjakan arus kendaraan pada momentum tersebut, kata dia, jajarannya sudah siap siaga untuk mengatur dan mengamankan jalur agar tetap lancar dan tertib sampai Operasi Lilin Lodaya berakhir pada 2 Januari 2024.



"Mudik dan arus balik menghadapi tahun baru 2024 kita prediksi tanggal 29 dan 30 arus mudiknya yang menuju dari Bandung ke arah timur Tasikmalaya, Pangandaran, dan Jawa Tengah," katanya.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (WHS) Garut: Polres Garut memberlakukan sistem satu arah atau "one way" untuk mengurai arus kendaraan yang masih ramai meski libur panjang Natal sudah lewat dari arah Kabupaten Garut menuju Bandung, Jawa Barat, Selasa, 26 Desember 2023.Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi membenarkan masih adanya sisa-sisa kendaraan bermotor setelah musim libur panjang Natal dari Garut menuju Bandung . Sehingga pihaknya berupaya untuk mengurasnya pada Selasa siang agar lalu lintas di jalan raya Garut lancar."Tadi berlangsung 'one way', hanya 15 menit dari Tasikmalaya arah Bandung sudah bisa terkuras, sampai sekarang arus lalu lintas sudah mulai normal," katanya di Garut, Selasa, 26 Desember 2023.Ia menuturkan musim libur panjang Natal sudah berakhir, meski begitu arus kendaraan di Garut masih terpantau ramai dari arah Garut atau Tasikmalaya menuju Bandung. Sejumlah personel, kata dia, masih tetap disiagakan di jalur utama Garut-Bandung untuk siap siaga melakukan antisipasi dan mengatasi apabila ada kepadatan arus kendaraan dari arah Tasikmalaya."Ini adalah sisa-sisanya, kita dari Satlantas Polres Garut tetap antisipasi takutnya ada kiriman dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, makanya kita siaga di lapangan," katanya.Ia mengungkapkan puncak arus balik pada libur panjang Natal sudah terjadi pada Senin (25/12) petang dari arah Tasikmalaya maupun dari arah Garut menuju Bandung.Selanjutnya saat ini arus kendaraan, kata dia, masih tetap ramai di jalur utama Garut, meski begitu arus lalu lintas kendaraan di Garut normal dan lancar."Untuk hari ini arus lalu lintas cenderung normal lancar," katanya.Ia menambahkan arus lalu lintas kendaraan diprediksi akan kembali ramai di jalur utama Garut dari arah Bandung menuju timur yakni Tasikmalaya, Pangandaran dan Jawa Tengah pada 29 dan 30 Desember 2023 atau menjelang libur Tahun Baru 2024.Antisipasi lonjakan arus kendaraan pada momentum tersebut, kata dia, jajarannya sudah siap siaga untuk mengatur dan mengamankan jalur agar tetap lancar dan tertib sampai Operasi Lilin Lodaya berakhir pada 2 Januari 2024."Mudik dan arus balik menghadapi tahun baru 2024 kita prediksi tanggal 29 dan 30 arus mudiknya yang menuju dari Bandung ke arah timur Tasikmalaya, Pangandaran, dan Jawa Tengah," katanya.