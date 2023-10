Peringati Maulid Nabi, Airlangga Hartarto Berselawat Bareng Masyarakat Tuban

Patrick Pinaria • 04 Oktober 2023 22:08



Tuban: Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama ribuan masyarakat Tuban, meramaikan selawat memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah, di Alun-Alun Tuban, Jawa Timur, Selasa, 3 Oktober 2023 malam. Airlangga dan jajaran berselawat bersama Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Selain itu, acara Maulid Nabi SAW sekaligus HUT ke-59 Partai Golkar ini juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, pengurus partai politik pengusung bakal capres Prabowo Subianto di Jawa Timur, hingga Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim Kiai Marzuqi Mustamar. Dalam pesannya saat sambutan, Airlangga mengingatkan pada seluruh masyarakat Tuban untuk tetap menjaga Pemilu 2024 agar damai. Airlangga berharap masyarakat Tuban bisa menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya untuk memilih calon pemimpin Indonesia. "Pemilu bukan untuk memecah belah, perbedaan politik itu biasa, pemilu diharapkan juga membawa kegembiraan, kebahagiaan, kita harus mengedepankan politik yang santun dengan ide dan gagasan untuk kesejahteraan rakyat," tutur Airlangga, di Tuban, Selasa, 3 Oktober 2023 malam. Momen Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa masyarakat Tuban dalam kegiatan selawat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah. (Foto: Dok. Golkar) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengingatkan seluruh masyarakat Tuban khususnya, dan Indonesia pada umumnya, bisa memilih pemimpin sesuai dengan sifat-sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. "Jadi kita cari pemimpin yang benar, jujur, amanah dapat dipercaya, fathonah pintar dan kompeten, dan terakhir menyampaikan dengan benar dan deliever bisa membawa hasil," tegas Airlangga. Ketum Golkar mengaku bangga dengan masyarakat Tuban serta bupatinya yang telah menggelar selawat untuk memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-59 Partai Golkar di wilayah timur Pulau Jawa ini. Airlangga menutup pidato sambutannya dengan pantun yang mengisyaratkan Golkar dan Nahdlatul Ulama berjalan seiringan untuk kesejahteraan Indonesia. "Dua sejoli bergandengan tangan, pergi merantau ke Tuban, NU dan Partai Golkar selalu sejalan, membawa Indonesia maju ke tujuan," tutur Airlangga. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berselawat bareng masyarakat Tuban. (Foto: Dok. Golkar) Berdasarkan pantauan di lapangan, ribuan warga dari berbagai kawasan di Kabupaten Tuban dan sekitarnya memadati lokasi acara di Alun-Alun Kabupaten Tuban. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur (Jatim) Muhammad Sarmuji mengaku, agenda selawat merupakan kegiatan tahunan yang digelar Partai Golkar di Jawa Timur. "Kepada Ketua Umum (Airlangga Hartarto), kami laporkan kegiatan Golkar Jatim berselawat juga kita rutinkan pak ketua umum. Tahun lalu kita mengundang Gus Azmi dan Gus Kautsar. Tahun ini, kita adakan di Tuban dengan mengundang Gus Miftah. Ini menunjukkan Golkar peduli kegiatan keagamaan," tutur Sarmuji. Sementara, Gubernur Jatim Khofifah mengajak masyarakat Tuban untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Ia juga berharap kehadiran Menko Airlangga bisa memberikan keberkahan untuk seluruh warga di wilayah pesisir utara Jawa Timur ini. "Malam hari ini, karena yang hadir Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, semoga rawuhnya beliau berseiring dengan limpahan keberkahan dan rizki dari Allah," kata Khofifah.





Selain itu, acara Maulid Nabi SAW sekaligus HUT ke-59 Partai Golkar ini juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, pengurus partai politik pengusung bakal capres Prabowo Subianto di Jawa Timur, hingga Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim Kiai Marzuqi Mustamar.



Dalam pesannya saat sambutan, Airlangga mengingatkan pada seluruh masyarakat Tuban untuk tetap menjaga Pemilu 2024 agar damai. Airlangga berharap masyarakat Tuban bisa menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya untuk memilih calon pemimpin Indonesia.

Advertisement

"Pemilu bukan untuk memecah belah, perbedaan politik itu biasa, pemilu diharapkan juga membawa kegembiraan, kebahagiaan, kita harus mengedepankan politik yang santun dengan ide dan gagasan untuk kesejahteraan rakyat," tutur Airlangga, di Tuban, Selasa, 3 Oktober 2023 malam.





Momen Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa masyarakat Tuban dalam kegiatan selawat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah. (Foto: Dok. Golkar)



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengingatkan seluruh masyarakat Tuban khususnya, dan Indonesia pada umumnya, bisa memilih pemimpin sesuai dengan sifat-sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.



"Jadi kita cari pemimpin yang benar, jujur, amanah dapat dipercaya, fathonah pintar dan kompeten, dan terakhir menyampaikan dengan benar dan deliever bisa membawa hasil," tegas Airlangga.



Ketum Golkar mengaku bangga dengan masyarakat Tuban serta bupatinya yang telah menggelar selawat untuk memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-59 Partai Golkar di wilayah timur Pulau Jawa ini. Airlangga menutup pidato sambutannya dengan pantun yang mengisyaratkan Golkar dan Nahdlatul Ulama berjalan seiringan untuk kesejahteraan Indonesia.



"Dua sejoli bergandengan tangan, pergi merantau ke Tuban, NU dan Partai Golkar selalu sejalan, membawa Indonesia maju ke tujuan," tutur Airlangga.





Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berselawat bareng masyarakat Tuban. (Foto: Dok. Golkar)



Berdasarkan pantauan di lapangan, ribuan warga dari berbagai kawasan di Kabupaten Tuban dan sekitarnya memadati lokasi acara di Alun-Alun Kabupaten Tuban. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur (Jatim) Muhammad Sarmuji mengaku, agenda selawat merupakan kegiatan tahunan yang digelar Partai Golkar di Jawa Timur.



"Kepada Ketua Umum (Airlangga Hartarto), kami laporkan kegiatan Golkar Jatim berselawat juga kita rutinkan pak ketua umum. Tahun lalu kita mengundang Gus Azmi dan Gus Kautsar. Tahun ini, kita adakan di Tuban dengan mengundang Gus Miftah. Ini menunjukkan Golkar peduli kegiatan keagamaan," tutur Sarmuji.



Sementara, Gubernur Jatim Khofifah mengajak masyarakat Tuban untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Ia juga berharap kehadiran Menko Airlangga bisa memberikan keberkahan untuk seluruh warga di wilayah pesisir utara Jawa Timur ini.



"Malam hari ini, karena yang hadir Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, semoga rawuhnya beliau berseiring dengan limpahan keberkahan dan rizki dari Allah," kata Khofifah.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (ROS) Tuban: Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama ribuan masyarakat Tuban, meramaikan selawat memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah, di Alun-Alun Tuban, Jawa Timur, Selasa, 3 Oktober 2023 malam. Airlangga dan jajaran berselawat bersama Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.Selain itu, acara Maulid Nabi SAW sekaligus HUT ke-59 Partai Golkar ini juga dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, pengurus partai politik pengusung bakal capres Prabowo Subianto di Jawa Timur, hingga Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim Kiai Marzuqi Mustamar.Dalam pesannya saat sambutan, Airlangga mengingatkan pada seluruh masyarakat Tuban untuk tetap menjaga Pemilu 2024 agar damai. Airlangga berharap masyarakat Tuban bisa menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya untuk memilih calon pemimpin Indonesia."Pemilu bukan untuk memecah belah, perbedaan politik itu biasa, pemilu diharapkan juga membawa kegembiraan, kebahagiaan, kita harus mengedepankan politik yang santun dengan ide dan gagasan untuk kesejahteraan rakyat," tutur Airlangga, di Tuban, Selasa, 3 Oktober 2023 malam.Momen Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa masyarakat Tuban dalam kegiatan selawat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah. (Foto: Dok. Golkar)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengingatkan seluruh masyarakat Tuban khususnya, dan Indonesia pada umumnya, bisa memilih pemimpin sesuai dengan sifat-sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW."Jadi kita cari pemimpin yang benar, jujur, amanah dapat dipercaya, fathonah pintar dan kompeten, dan terakhir menyampaikan dengan benar dan deliever bisa membawa hasil," tegas Airlangga.Ketum Golkar mengaku bangga dengan masyarakat Tuban serta bupatinya yang telah menggelar selawat untuk memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-59 Partai Golkar di wilayah timur Pulau Jawa ini. Airlangga menutup pidato sambutannya dengan pantun yang mengisyaratkan Golkar dan Nahdlatul Ulama berjalan seiringan untuk kesejahteraan Indonesia."Dua sejoli bergandengan tangan, pergi merantau ke Tuban, NU dan Partai Golkar selalu sejalan, membawa Indonesia maju ke tujuan," tutur Airlangga.Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berselawat bareng masyarakat Tuban. (Foto: Dok. Golkar)Berdasarkan pantauan di lapangan, ribuan warga dari berbagai kawasan di Kabupaten Tuban dan sekitarnya memadati lokasi acara di Alun-Alun Kabupaten Tuban. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur (Jatim) Muhammad Sarmuji mengaku, agenda selawat merupakan kegiatan tahunan yang digelar Partai Golkar di Jawa Timur."Kepada Ketua Umum (Airlangga Hartarto), kami laporkan kegiatan Golkar Jatim berselawat juga kita rutinkan pak ketua umum. Tahun lalu kita mengundang Gus Azmi dan Gus Kautsar. Tahun ini, kita adakan di Tuban dengan mengundang Gus Miftah. Ini menunjukkan Golkar peduli kegiatan keagamaan," tutur Sarmuji.Sementara, Gubernur Jatim Khofifah mengajak masyarakat Tuban untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Ia juga berharap kehadiran Menko Airlangga bisa memberikan keberkahan untuk seluruh warga di wilayah pesisir utara Jawa Timur ini."Malam hari ini, karena yang hadir Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, semoga rawuhnya beliau berseiring dengan limpahan keberkahan dan rizki dari Allah," kata Khofifah.