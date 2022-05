Ini Penyebab Pengendara Motor Sulit Lewat Jalur Alternatif ke Puncak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Puncak: Pengendara sepeda motor mengaku kesulitan memanfaatkan jalur alternatif menuju Puncak. Khususnya saat kebijakan satu arah (one way) diberlakukan."Memang waktu perjalanan jadi lebih singkat, tapi sulit melawan arus saat ada one way," kata pengendara sepeda motor Slamet Riyadi saat ditemui di kawasan Gadog, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 5 Mei 2022.Ia mengatakan jalur alternatif dapat meringkas waktu perjalanan dari Jalan Raya Cibadak ke Taman Safari. Riyadi bisa menghemat satu jam.Selama sistem satu arah, di Simpang Tiga menuju Jalan Raya Pertanian sudah terpasang rambu-rambu yang menunjukkan jalur alternatif ke Puncak. Namun, ketika one way dari arah Puncak ke Jakarta, jalanan langsung diserbu ribuan pengendara.Baca: Catat Penumpang Terbanyak, Transportasi Laut Jadi Primadona Mudik 2022 Akibatnya, kendaraan yang mau ke Puncak, sulit berbelok ke jalur alternatif. Hal ini menyebabkan kemacetan parah dari jalan depan Pos Polisi Simpang Gadog hingga ke Pos Polisi Ciawi.Kepala Kepolisian Resor Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan ada 11 ribu kendaraan roda empat melintas dari arah puncak, Bogor, hingga pukul 08.00 WIB."Kondisi arus lalin pagi hari ini yang menuju ke arah Puncak berdasarkan perhitungan statistik kami, sudah masuk di 11 ribu sampai dengan jam 08.00 WIB dari jam 05.00 WIB," kata Iman.