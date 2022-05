Polisi Berlakukan Buka Tutup Rest Area di Tol Cipali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(WHS)

Purwakarta: Petugas menerapkan sistem buka tutup 'rest area' di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) untuk menghindari tersendatnya arus lalu lintas di titik menjelang tempat istirahat tersebut. General Manager Operation Astra Tol Cipali Suyitno mengatakan kepadatan arus lalu lintas terjadi menjelang masuk rest area.Atas hal tersebut, pihaknya bersama kepolisian memberlakukan sistem buka tutup. Penutupan rest area dilakukan jika kondisinya sudah tidak bisa menampung kendaraan.Ia mengimbau para pengguna jalan dapat beristirahat di rest area berikutnya jika dilakukan penutupan, atau keluar di gerbang tol terdekat."Kami mengimbau para pengguna jalan dapat mematuhi aturan yang berlaku, tidak berhenti di bahu jalan atau memotong jalan di median," kata Suyitno, Sabtu, 7 Mei 2022.Dilaporkan pada Sabtu ini arus balik H+4 Lebaran 2022 di jalan Tol Cipali terpantau cukup ramai di tengah penerapan sistem satu arah atau one way. Kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan pribadi.Penerapan one way dilakukan atas diskresi pihak kepolisian dan masih diberlakukan hingga Sabtu sore.Pada Sabtu, jumlah kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Palimanan menuju arah barat sebanyak 38.337 kendaraan. Sedangkan pada Jumat (6/5) tercatat sebanyak 122.346 kendaraan yang melintasi ruas tol Cipali.Suyitno mengimbau para pengendara tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman serta berkendara dengan batas kecepatan minimal 60 km per jam dan batas maksimal 100 km per jam.