Putra PM Kamboja 'Berguru' ke Gibran terkait Kesuksesan ASEAN Para Games

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Gibran Pastikan Jokowi Hadir pada Penutupan APG 2022

(MEL)

Solo: Putra Perdana Menteri (PM) Kerajaan Kamboja Hun Sen, Hun Many, menyempatkan bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Rumah Dinas Loji Gandrung, Kamis, 4 Agustus 2022. Hun Many mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 di Kota Solo."Kami mengucapkan selamat dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan pemerintah Kota Solo yang telah berani menyelenggarakan APG," ucap Chairman of the Committee on Education, Youth, Sports, Cult, Religious Affairs, Culture and Tourism of the National Assembly and President of the Union of Youth Federations of Cambodia itu."Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi Indonesia karena dalam waktu yang demikian singkat dapat menyelenggarakan games yang sedemikian meriah dan berhasil,” lanjutnya.Hub Many tiba di Kota Solo bersama Kontingen Kamboja untuk mengikuti ASEAN Para Games (APG) XI 2022 sejak pembukaan. Dalam pertemuan tertutup itu, dia mengucapkan terima kasih secara langsung pada Gibran yang telah meluangkan waktu untuk menemuinya.Terlebih, dia menilai, di tengah kesibukan Gibran sebagai Wali Kota masih sempat menerima kedatangannya dan diperlakukan seperti keluarga.“Kami sadar Mas Gibran sebagai wali kota tentu banyak tugas kedinasan, tetapi saat ini kami diberi waktu ini. Bukan hanya pertemuan yang bersifat dinas, tetapi saya merasa diperlakukan sebagai keluarga," bebernya.Sementara itu, Wali Kota Solo sekaligus Ketua INASPOC Gibran Rakabuming Raka mengatakan, kedatangan putra PM Kamboja untuk bertukar pikiran dan meminta saran terkait penyelenggaraan APG XI 2022.“Beliau lebih ke minta saran. Kok bisa dengan waktu yang pendek dengan budget yang mepet, kok bisa sebagus ini. Kamboja kan yang habis ini jadi tuan rumah berikutnya,” terang dia.