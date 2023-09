Eks Bupati Tangerang Bicara Masa Depan Ekosistem Digital Indonesia

Whisnu Mardiansyah • 21 September 2023 20:03



Jakarta: Sehari menjelang masa jabatan berakhir, eks Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menghadiri forum acara Digital Growth Indonesia. Dalam kesempatan itu, Zaki berbicara mengenai masa depan ekosistem digital di Indonesia. Dalam kesempatan diskusi panel, Zaki Iskandar yang merupakan eks Bupati Tangerang dan Wakil Presiden PEMSEA Network of Local Government (PNLG) berbicara mengenai Ekosistem Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, khususnya dalam transaksi aset kripto. Digital Growth Indonesia sendiri adalah ajang prestisius yang bertujuan untuk mendorong diskusi mendalam dan peluang jaringan di antara para pemimpin industri, inovator, dan visioner di bidang digital. "Lanskap teknologi yang berkembang pesat, dampaknya juga besar terhadap bisnis dan masyarakat. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sebuah platform untuk mengeksplorasi strategi, berbagi pengalaman, dan membayangkan masa depan pertumbuhan digital dan inovasi digital di Indonesia," kata Zaki Acara di Digital Growth Indonesia di Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu satu forum dengan dua bersaudara The Wingklevii yakni Cameron dan Tyler Winklevoss. Zaki Iskandar membahas perkembangan Blokchain dan perdagangan aset Kripto di Indonesia. The Wingklevii adalah dua figur entrepreneur yang juga penemu salah satu uang kripto atau Bitcoin yang kelak disebut sebagai Gemini. Selain itu, beberapa paltform aset digital lainnya seperti Nifty Gateway yang berfokus kepada sistem transaksi lelang seni. ?Diketahui, The Wingklevii merupakan dua sosok penting dibalik usaha perdagangan uang kripto dengan nama Gemini, zodiak berlambang anak kembar. The Wingklevii bersaudara kembar identik ini pernah berseteru dengan Mark Zuckerberg yang dituduh mencuri ide mereka berdua membuat media sosial Facebook. Walau tak berhasil merebut kembali Facebook, The Wingklevii akhirnya mendapatkan uang dari gugatan mereka ke Facebook. Uang tersebut yang kemudian mereka investasikan dan membuat mereka berhasil masuk ke jajaran orang terkaya di dunia 2021 versi Forbes.





