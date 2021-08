Ditabrak Moge di Bintaro, Pengendara Motor Matik Meninggal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Seorang perempuan pengendara motor jenis matik berinisial H tertabrak Motor Gede (Moge) Kawasaki ER-6N di Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu pagi, pukul 06.30 WIB.Kanit kecelakaan lalu lintas Polres Tangsel, Iptu Nanda Setya Pratama, mengatakan korban ditabrak Moge yang dikendarai AS dari arah belakang hingga mengalami luka serius di kepala."Korban meninggal dunia di lokasi kejadian, saat ini jenazah dibawa ke RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan," kata Nanda dalam keterangan tertulis.Baca: Aceh Kembali Kedatangan 38.300 Dosis Vaksin Sinovac Nanda menjelaskan berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, Kawasaki ER-6N yang dikendarai AS melaju dari arah Fly Over Permata Bintaro ke arah perempatan trafic light Sekolah Penabur.Sesampainya didekat Hotel Santika Bintaro, AS menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh korban.Dari keterangan saksi di lokasi juga sesaat sebelum kejadian, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban terlihat sedang berhenti dan hendak berbelok ke kiri jalan."Posisi benturan (tabrakan) bagian depan dari kendaraan Sepeda motor Kawasaki ER-6N milik AS menabrak bagian belakang dari kendaraan sepeda motor Honda beat milik H," jelas Nanda.Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban H mengalami luka pendarahan pada kepala dan meninggal di lokasi kejadian. "Kemudian jenazah dibawa ke RSUP Fatmawati Jakarta. Sementara pengendara sepeda motor ER-6N yakni pria berinisial AS sementara sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Nanda.(DEN)