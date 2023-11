Pesawat Latih TNI AU Jatuh di 2 Lokasi Berbeda

Malang: Dua pesawat EMB-314 Super Tucano milik TNI Angkatan Udara (AU) dengan nomor ekor TT-3111 dan TT-3103 terjatuh di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 16 November 2023. Peristiwa ini terjadi saat pesawat tersebut tengah menjalani latihan formasi atau Profisiensi Formation Flight. "Pada siang hari ini TNI Angkatan Udara telah kehilangan dua pesawat tempur Super Tucano, di Lanud Abdulrahman Saleh, dengan empat kru nya," kata Kadispen TNI AU, Marsma R Agung Sasongkojati, saat konferensi pers di Lanud Abdulrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis, 16 November 2023. Agung menerangkan, dua pesawat yang terjatuh ini berasal dari Skuadron Udara 21 Lanud Abdulrahman Saleh Malang. Peristiwa nahas itu awalnya diketahui saat terjadi lost contact ketika latihan formasi tengah berjalan. "Setelah mengalami penerbangan take off pada pukul 10.51 WIB dan lost contact sekitar pukul 11.18 WIB," imbuhnya. Agung mengaku, ada empat pesawat Super Tucano yang mengikuti latihan formasi ini. Dari empat pesawat tersebut, dua pesawat dinyatakan hilang yaitu pesawat dengan nomor ekor TT-3111 dan TT-3103. "Setelah take off, pesawat ini bergabung dalam formasi. Dan sesaat kemudian cuaca kurang baik, pesawat sudah saling melepas diri. Pada saat itulah terjadi kehilangan kontak terhadap pesawat nomor 1 dan pesawat nomor 3, yaitu TT-3111 dan TT-3103," bebernya. Agung menambahkan, dua pesawat yang selamat berhasil naik dan keluar dari awan. Kedua pesawat ini sempat menghubungi pesawat TT-3111 dan TT-3103, namun tidak mendapat jawaban. "Pada saat itu dicari, sedang di contact, dipanggil, tidak bisa menghubungi lagi, setelah beberapa saat kemudian mendarat di Abdulrahman Saleh. Kami dapat laporan dari aparat teritorial bahwa diketahui ada pesawat yang terjatuh di area Watu Gede Pasuruan. Belakangan kami mendapat informasi bahwa ternyata pesawat jatuh di tempat yang berbeda," terangnya. Sebelumnya diberitakan, pesawat milik TNI AU yang jatuh di Kabupaten Pasuruan berjenis Super Tucano. Pesawat ini bagian dari Skuadron Udara 21 Lanud Abdurahman Saleh Malang. "Jadi yang jatuh ini yang jatuh ini sesuai informasi awal pesawat Super Tucano milik TNI AU di Desa Kedungwung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan," kata Kapendam Brawijaya Kolonel Inf Rendra Dwi Ardhani kepada Medcom.id, Kamis, 16 November 2023.

