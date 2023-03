Stok Sembako di Kudus Selama Bulan Puasa Aman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kudus: Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perdagangan memastikan stok sembako selama bulan puasa tersedia aman , karena para pedagang juga sudah memperbanyak stok sembako sebelum menghadapi puasa.Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi, dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Minan Muchammad, mengungkapkan untuk stok beras saja tersedia cukup melimpah, karena di gudang Bulog diperkirakan ada 250.000 ton, belum termasuk stok yang dimiliki pemilik rice mill atau penggilingan gabah."Sembako lainnya, seperti minyak goreng, gula, bawang putih, bawang merah, cabai, daging hingga telur ayam tersedia aman," ujar Minan, Kamis, 23 Maret 2023.Stok kebutuhan sembako tersebut, merupakan stok berjalan di masing-masing pedagang besar di Kudus. Sedangkan untuk harga jual memang mengikuti harga pasaran. Berdasarkan hasil pantauan sebelum puasa, untuk kedelai impor tersedia cukup dan masih bisa ditambah ketika kebutuhan di pasar melonjak.Dinas Perdagangan sempat mencatat ketersediaan bawang putih impor bisa mencapai 168 ton, bawang merah 280 ton, gula mencapai 3.340 ton, minyak goreng mencapai 1 juta liter lebih, cabai 144 ton, dan cabai rawit 168 ton. Sedangkan komoditas telur sekitar 576 ton, daging sapi 112 ton, kedelai 660 ton dan daging ayam 585 ton.Sementara harga jual cenderung berfluktuasi karena bawang putih impor jenis cating sepekan sebelum puasa dijual Rp34.000 per kg, kini turun menjadi Rp31.000 per kg. Bawang merah juga sama turun dari Rp33.000 per kg menjadi Rp31.000 per kg, telur juga sama turun dari Rp31.000 menjadi Rp30.000 per kg. Komoditas yang naik, di antaranya cabai jenis rawit merah semula Rp67.000 menjadi Rp70.000 per kg dan jenis cabai merah besar teropong justru turun menjadi Rp26.000 per kg dari sebelumnya Rp30.000 per kg dan cabai merah besar keriting juta turun jadi Rp31.000 dari sebelumnya mencapai Rp35.000 per kg.Sedangkan untuk daging sapi dan daging ayam potong masih stabil dengan harga masing-masing sebesar Rp135.000 per kg dan Rp33.000 kg.