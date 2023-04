Jalur Satu Arah Sukses Pangkas Waktu Kemacetan di Sumbar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Padang: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatra Barat menyatakan pemberlakuan one way sistem atau sistem satu arah rute Padang-Bukittinggi sukses memangkas waktu kemacetan saat libur Idulfitri 1444 Hijriah.Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar Kombes Hilman Wijaya mengatakan penerapan sistem one way Selasa, 25 April resmi berakhir dan hasil evaluasi yang dilakukan hasilnya sistem ini sukses memangkas lama waktu di jalan.Menurut dia setelah tujuh hari pelaksanaan one way, jalur yang dulunya memakan waktu hingga tujuh jam saat libur Idulfitri 2022 kini dapat dipangkas hanya beberapa jam.Menurut dia kemacetan di jalur tersebut tidak dapat dihindari karena jumlah kendaraan yang masuk ke Sumbar naik signifikan sementara jalan yang ada tidak ada pertambahan."Total ada 60 ribu kendaraan yang masuk ke Sumbar mulai dari mudik hingga libur Idulfitri. Alhamdulillah penerapan ini berjalan lancar dan berhasil mengurangi waktu perjalanan," kata dia, Rabu, 26 April 2023.Ia menegaskan penerapan one way sistem tidak akan diperpanjang namun Satuan Lalu Lintas di masing-masing daerah akan melakukan rekayasa lalu lintas dalam menghadapi situasi."Kami mengimbau seluruh pengendara agar tetap fokus berkendaraan dan mentaati seluruh aturan lalu lintas agar selamat sampai di tujuan," ucap dia.Sebelumnya Polda Sumatra Barat akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan di masa mudik Lebaran 2023 adalah sistem one way. One way adalah rekayasa lalu lintas dengan mengubah jalur yang semula dua arah menjadi satu arah. Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan kapasitas jalan sehingga mencegah kemacetan penerapan sistem one way pada H-3 dan H +3 idul fitri 1444 H.Kepala kepolisian Sumatra Barat Irjen Suharyono mengatakan penerapan sistem One Way untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas di daerah Sumatra Barat yang setiap tahun menjadi keluhan para perantau yang mudik ke kampung halaman dan harus terjebak macet selama berjam-jam. Sementara jumlah kendaraan setiap tahun akan terus meningkat.Penerapan one way sistem pada saat lebaran Idulfitri 1444 H dimulai dari Simpang Tiga Sicincin (Padang Pariaman) melewati Lembah Anai , Kota Padang Panjang sampai simpang Padang Luar (Bukit Tinggi).Jalur dari pertigaan Sicincin akan di berlakukan satu arah menuju Kota Bukittingggi, dan dari Bukit Tinggi menuju Padang akan di alihkan lewat Malalak dan keluar di pertigaan Sicincin atau Simpang Lubuk Alung (Padang Pariaman).