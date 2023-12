Harga Komoditas di Kota Bandung Masih Relatif Stabil

Bandung: Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri bersama Satgas Pangan Polda Jawa Barat melakukan inspeksi ke sejumlah pasar di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hasilnya harga sayuran maupun bahan pokok lainnya relatif stabil dan ketersediaan pangan masih terpenuhi. Tim Satgas melakukan wawancara kepada para pedagang mengenai harga pangan yang dijual di pasar-pasar tersebut. Selain itu, mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap kandungan pangan yang rentan tercampur pestisida dan juga formalin. "Alhamdulillah di Pasar Kosambi ini stok ketersediaan bahan pangan terpenuhi dan harga relatif stabil," kata Perwakilan Satgas Pangan Polri, Kombes Eko Sulistio Basuki, di Pasar Kosambi Bandung, Selasa, 19 Desember 2023. Mengenai harga, Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah, mengatakan harga telur mengalami kenaikan menjadi Rp28 ribu per kilogram. Namun harga tersebut relatif normal karena jelang libur natal dan tahun baru 2024. "Telur harganya sekarang Rp28 ribu per kilogram ada kenaikan sedikit. Namun, dalam kondisi normal karena ini jelang natal dan tahun baru konsumen ini memenuhi produsen kue industri di Bandung banyak ya jadi membutuhkan telur," jelas Elly. Salah seorang pedagang sayuran, Eli mengatakan harga cabai berbagai jenis seperti cabai merah, cabai keriting dan cabai domba masih tinggi meski turun dalam beberapa hari terakhir. Harga normal cabai berbagai jenis di angka Rp 60 ribu per kilogram. "Cabai merah asalnya Rp120 ribu per kilogram sekarang Rp110 ribu per kilogram, cabai merah keriting Rp120 ribu per kilogram jadi Rp100 ribu per kilogram dan cabai domba asalnya Rp120 ribu menjadi Rp100 ribu, masih tinggi," ucap dia. Sementara, Zaldi, pedagang daging ayam mengaku harga daging ayam saat ini di harga Rp37 ribu per kilogram. Ia mengatakan harga relatif naik dibandingkan biasanya Rp35 ribu per kilogram. "Harga daging ayam biasanya Rp35 ribu per kilogram, sekarang Rp37 ribu per kilogram. Biasanya naik sampai Rp38 ribu hingga Rp40 ribu," kata dia. Sedangkan Eeng pedagang telur mengaku kenaikan harga telur sebesar Rp2.000 dari Rp26 ribu menjadi Rp28 ribu per kilogram. Dia menyebut konsumen sering mengeluhkan harga yang selalu mengalami kenaikan. "Sebulan stabil di harga Rp27 ribu hingga Rp28 ribu, tapi daya beli kurang," kata dia.





