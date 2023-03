Harga Daging Meugang di Banda Aceh Rp180 Ribu per Kilogram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banda Aceh: Dua hari menjelang meugang Ramadan 1444 Hijriah, harga daging di Kota Banda Aceh, mengalami kenaikan dari h arga awal Rp150 ribu per kilogram, kini mencapai Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram."Di sini pasarannya Rp150 ribu per kilogram, itu harga normal sejak lama sekarang bisa sampai Rp180 ribu. Untuk pelanggan tetap, paling bisa dikasih Rp170 ribu per kilogram,” kata pedagang daging di Jalan Beurawe, Zal, Selasa, 21 Maret 2023.Pasar meugang di Jalan Beurawe, Kota Banda Aceh, umumnya menjual daging dari sapi-sapi lokal. Kenaikan harga daging sapi terjadi di seluruh Kabupaten/kota jelang ramadan."Harga saat jelang ramadan berkisar antara Rp170 ribu hingga Rp 180 ribu per kilogramnya. Sementara untuk hati sapi dijual dengan harga Rp100 ribu per kilogram, tulang Rp80 ribu, serta babat dan usus Rp50 ribu per kilogram," paparnya.Sementara itu, harga daging ayam di Pasar Almahirah Banda Aceh, masih dijual dengan harga normal seperti pekan-pekan sebelumnya yakni Rp50 ribu per ekornya, atau sekitar Rp25 ribu per kilogramnya.Tradisi mak meugang atau makan daging di Aceh jelang puasa berlangsung selama dua hari menjelang Ramadan 1444 Hijriah. Pada hari meugang setiap masyarakat Aceh membeli daging untuk dimasak dan dimakan bersama anggota keluarga.