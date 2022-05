Konsumsi BBM di Sumbagut Meningkat Dibandingkan Ramadan 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banda Aceh: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara (Sumbagut) menyatakan konsumsi bahan bahan minyak (BBM) dan LPG meningkat sejak 10 April 2022, hingga H-1 Idulfitri dibandingkan Ramadan dan Idulfitri tahun lalu."Hingga H-1 Idulfitri 2022, realisasi konsumsi BBM (gasoline dan gasoil) serta LPG terjadi peningkatan konsumsi jika dibandingkan rata-rata konsumsi harian pada Ramadan dan IdulFitri 2021 di wilayah Sumbagut," kata Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Taufikurachman, Jumat, 5 Mei 2022.Ia menyampaikan pemakaian gasoline meningkat 11,12 persen atau 13.503 kilo liter (Kl) per hari pada 2022. Sedangkan pada 2021 pemakaian sekitar 12.002 Kl per hari. Sementara untuk produk gasoil meningkat 6,32 persen atau dari tahun lalu sebanyak 7.490 Kl per hari menjadi 7.995 Kl per hari pada 2022."Untuk produk LPG PSO ada kenaikan 12,6 persen dari periode Ramadan dan Idulfitri 2021, yaitu dari 2.385 Metrik Ton (MT) per hari menjadi 2.728 MT per hari," ujarnya.Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi normal harian, gasoline naik 2,8 persen, gasoil turun 5,5 persen dan LPG turun 7,1 persen."Salah satu penyebab konsumsi gasoil menurun karena tidak beroperasinya kendaraan-kendaraan truk selama masa Idul Fitri," jelasnya.Baca: Antisipasi Kepadatan, Jasa Marga Tambah SPBU Mini di Rest Area