Kasus Covid-19 di Batam Menyebar hingga ke Pulau Penyangga

Batam: Kasus positif covid-19 telah menyebar ke pulau-pulau penyangga Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat, Selasa, 15 Februari 2022.Dari tiga kecamatan penyangga, dua di antaranya zona kuning covid-19, yaitu Belakangpadang dan Galang dengan masing-masing satu orang aktif covid-19.Sedangkan kecamatan penyangga lainnya, Bulang kini zona hijau, setelah satu orang warganya menyelesaikan isolasi pada Selasa.Masih dalam laporan Satgas Penanganan Covid-19 yang dibagikan juru bicara Azril Apriansyah disebutkan, dari sembilan kecamatan di pulau utama, delapan di antaranya zona merah."Satu kecamatan yang masih oranye yaitu Batuampar," ujarnya, Selasa, 15 Februari 2022.Baca juga: Wali Kota Medan Tutup 10 Sekolah karena Penularan Covid-19 Pada hari ini saja, tercatat tambahan 76 kasus terkonfirmasi positif covid-19 dan 53 orang yang dinyatakan menyelesaikan masa isolasi.Dengan begitu total 26.667 orang terkonfirmasi positif covid-19, sebanyak 25.278 orang di antaranya menyelesaikan isolasi, 844 orang meninggal, dan 545 lainnya masih aktif covid-19."Tingkat kesembuhan 94,795 persen, tingkat kematian 3,165 persen, dan kasus aktif 2,044 persen," jelasnya.Dari 545 kasus aktif covid-19, sebanyak 278 orang di antaranya dirawat di RSKI Pulau Galang, 121 orang masih menjalani isolasi mandiri, 36 orang isolasi di Asrama Haji dan lainnya dirawat di 14 rumah sakit.Baca juga: Polisi Periksa Pimpinan Ritual Maut di Pantai Payangan Jember Dalam laporan Satgas, disebutkan pula hasil asesmen situasi covid-19 per 13 Februari 2022 adalah level 2.Transmisi komunitas mendapatkan penilaian tingkat 2 dengan kasus konfirmasi 43,00 per 100 ribu penduduk per pekan, rawat inap tingkat 1 dengan 4,36 per 100 ribu penduduk per pekan, dan kematian tingkat 1 dengan 0,00 per 100 ribu penduduk per pekan.Lalu kapasitas respons dinilai memadai. Dari sisi testing, positivity rate 2,97 persen per pekan, pelacakan juga dinilai memadai dengan rasio kontak erat yang diperiksa 19,43 per kasus konfirmasi per pekan, dan perawatan memadai dengan 15,90 persen BOR per pekan.Sedang vaksinasi dinilai memadai yang mencapai 114,44 persen warga sasaran mendapatkan vaksin dosis pertama.