Harga Daging Sapi di Aceh Barat Anjlok Jadi Rp150 Ribu per Kg

Meulaboh: Harga jual daging segar sapi dan kerbau pada tradisi meugang menyambut Iduladha 1443 Hijriah di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, sepanjang Sabtu, 9 Juli 2022 anjlok menjadi Rp150 ribu per kilogram.Meski pada Sabtu pagi harga daging bertahan pada harga jual Rp180 ribu per kilogram, namun menjelang sore hari harga jual anjlok di harga Rp150 ribu per kilogram."Rata-rata pedagang daging hari ini rugi besar, karena sepinya pembeli," kata Malik Ridwan, seorang pedagang daging di Meulaboh.Malik mengatakan biasanya pada tradisi meugang, harga jual daging segar sapi bertahan di angka Rp160 ribu hingga Rp170 ribu per kilogram, dan harga jual daging kerbau bertahan di angka Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per kilogram.Namun pada tradisi meugang kali ini, kata Malik Ridwan, harga jual daging segar sapi mengalami penurunan tajam, sehingga berdampak terhadap harga jual.Malik menjelaskan anjloknya harga jual daging segar sapi maupun kerbau di Aceh Barat disebabkan isu wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini belum mereda.Akibatnya banyak konsumen lebih memilih membeli daging ayam segar untuk mengonsumsi daging pada tradisi meugang menyambut Iduladha 1443 Hijriah tahun ini.Sementara Sabrina, seorang ibu rumah tangga di Meulaboh mengatakan keluarganya memilih membeli ayam potong, karena masih khawatir dengan isu PMK."Jadi, lebih aman sementara kita konsumsi ayam dulu," kata Sabrina.Meski banyak permintaan ayam potong sepanjang Sabtu, namun harga jual di tingkat pedagang di Aceh Barat masih stabil di angka Rp65 ribu per kilogram.