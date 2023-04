One Way Arus Balik di Tol Trans Jawa Berakhir Lebih Cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Cikampek: One way arus balik di Jalan Tol Trans Jawa dihentikan pukul 23.00 WIB dari semula 24.00 WIB. Hal itu disampaikan Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana.Dia menjelaskan penghentian dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian yang memperhatikan volume lalu lintas arus balik malam ini."Jasa Marga berdasarkan diskresi Kepolisian akan menghentikan rekayasa lalu lintas one way periode arus balik Hari Raya Idulfitri 1444 H di Jalan Tol Trans Jawa, dari Semarang sampai dengan Jakarta," kata Lisye, Kamis, 27 April 2023.One way dari 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai Km 72 Cikampek itu diberlakukan selama empat hari sejak Senin, 24 April 2023, pukul 14.00 WIB dan diperpanjang hingga Kamis, 27 April 2023.Lisye menyatakan pembersihan jalur dilakukan pada pukul 21.00-23.00 WIB dan ditargetkan akan dilakukan open traffic pada pukul 23.00 WIB.Sepanjang pemberlakuan one way pada arus balik, periode 24 April pukul 14.00 WIB-27 April 2023 pukul 21.00 WIB, jumlah kendaraan tertinggi di gerbang tol utama dari Trans Jawa dan Bandung menuju Jabotabek, yakni di GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang mencapai 3.711 kendaraan/jam yang terjadi pada 26 April 2023 pukul 11.00-12.00 WIB.Lalu, di GT Cikampek Utama & GT Kalihurip Utama mencapai 8.794 kendaraan/jam yang terjadi pada 25 April 2023 pukul 15.00-16.00 WIB"Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesabaran pengguna jalan dalam mewujudkan perjalanan khususnya pada periode arus balik Hari Raya Idulfitri 1444 H yang aman, nyaman, berkesan hingga selamat sampai tujuan. Jasa Marga juga memohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan yang terdampak pemberlakuan one way di arah sebaliknya," katanya.Dia mengimbau agar pengguna jalan yang belum kembali ke Jabotabek agar selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan."Pastikan kecukupan perbekalan, saldo e-toll dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman. Siapkan saldo e-toll minimal Rp500.000 untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta untuk menghindari kekurangan saldo saat melakukan transaksi di GT Cikampek Utama," ungkapnya.