Minyakita Dijual Rp16 Ribu per Liter di Depok

(MEL)

Depok: Harga minyak goreng merek Minyakita di Kota Depok, Jawa Barat, mengalami kenaikan menjadi Rp16.000 per liter dari harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter."Ya saya menjualnya sekarang Rp16.000 per liter. Padahal sebelumnya Rp14.000 per liter bahkan untuk 2 liter saya menjualnya Rp27.000. Saat ini memang harganya sudah naik dari distributornya, terpaksa saya naikkan harga jualnya," kata penjual sembako di Pasar Pucung Kota Depok, Sri Rezeki di Depok, Rabu, 15 Februari 2023.Sri mengatakan penjualan Minyakita sempat kosong karena memang pasokan tak ada, tapi sekarang mulai ada lagi walaupun harganya sudah naik.Sementara itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Depok memastikan minyak goreng bermerek Minyakita tidak langka. Saat ini, stok Minyakita di lima pasar tradisional ada dan terbilang cukup.Kepala Disperdagin Kota Depok, Zamrowi menjelaskan, berdasarkan laporan lima pasar tradisional milik Pemerintah Kota (Pemkot) yang diterimanya, Minyakita tidak langka di Depok. Hingga kini, pedagang masih menjual minyak goreng subsidi tersebut."Minyakita tidak langka di Depok, kalau langka itu sudah sulit ditemukan di pasaran. Tapi nyatanya kami pantau ke Pasar Agung pedagang masih menjual Minyakita," jelas Zamrowi.Meski stok aman, lanjut Zamrowi harga Minyakita di pasaran cenderung naik. Sebelumnya harga Minyakita Rp14 ribu per liter, kini menjadi Rp15 ribu per liter hingga Rp16 ribu per liter."Kenaikan harga disebabkan karena adanya penurunan suplai dari produsen dan distributor," ucap Zamrowi.Zamrowi menyebutkan pekan ini pihaknya melalui bidang Perdagangan akan melakukan monitoring untuk mengecek ketersediaan MinyaKita di Pasar Cisalak, Agung, Tugu, Sukatani dan Kemiri."Pekan ini kami turun ke pasar untuk cek langsung masih ada atau tidak MinyaKita di pasar," ujarnya.