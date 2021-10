AS Bunuh Pemimpin Senior Al-Qaeda dalam Serangan Drone di Suriah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Idlib: Serangan pesawat tak berawak atau drone militer Amerika Serikat (AS) di Suriah menewaskan seorang pemimpin senior Al-Qaeda awal bulan ini. Hal ini diumumkan oleh pejabat militer AS pada Kamis 30 September 2021.Menurut Air Force Times, Salim Abu-Ahmad diserang saat mengendarai kendaraan di luar kota Idlib pada 20 September. Tidak ada warga sipil yang terluka serangan ini.“Salim Abu-Ahmad bertanggung jawab untuk merencanakan, mendanai, dan menyetujui serangan Al-Qaeda trans-regional,” kata Mayor Angkatan Darat John Rigsbee kepada outlet tersebut, seperti dikutip The New York Post, Jumat 1 Oktober 2021.“Tidak ada indikasi korban sipil akibat serangan itu. Serangan ini melanjutkan operasi AS untuk menurunkan jaringan teroris internasional dan menargetkan para pemimpin teroris yang berusaha menyerang tanah air AS dan kepentingan serta sekutunya di luar negeri,” ujar Rigsbee.Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan pada 20 September AS berada di balik serangan terhadap seorang militan yang termasuk dalam kelompok radikal yang terkait dengan Al-Qaeda. Provinsi ini telah dikendalikan oleh pemberontak bersenjata yang menentang pemerintahan pemerintah.Serangan itu terjadi beberapa jam sebelum Juru Bicara Pentagon John Kirby mengatakan penyelidikan diluncurkan terhadap serangan Afghanistan 29 Agustus yang menewaskan 10 warga sipil.Serangan pesawat tak berawak Kabul menargetkan seorang pekerja bantuan yang secara keliru dianggap sebagai operasi ISIS-Khorasan (ISIS-K)