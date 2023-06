Helikopter Militer AS Jatuh di Suriah, 22 Tentara Terluka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasakeh: Setidaknya 22 tentara Amerika Serikat (AS) terluka dalam kecelakaan helikopter di timur laut Suriah pada akhir pekan. Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), insiden itu tidak melibatkan tembakan. Kecelakaan helikopter di timur laut Suriah mengakibatkan 22 anggota layanan AS cedera dalam berbagai tingkatan pada Minggu," kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Selasa 13 Juni 2023."Para anggota militer menerima perawatan untuk luka mereka dan 10 telah dievakuasi ke fasilitas perawatan yang lebih tinggi," ucapnya."Penyebab insiden itu sedang diselidiki, meski tidak ada tembakan musuh yang dilaporkan," imbuhnya.Amerika Serikat memiliki sekitar 1.000 tentara yang dikerahkan di Suriah sebagai bagian dari upaya internasional untuk memerangi jihadis, dan secara berkala melakukan serangan yang menargetkan militan di negara tersebut.Pangkalan AS telah berulang kali menjadi sasaran dalam satu tahun terakhir, dengan sel-sel yang terkait dengan kelompok Islamic State (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas beberapa di antaranya.Pada Maret, Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap kelompok-kelompok terkait Iran di Suriah setelah seorang kontraktor AS tewas dalam serangan pesawat tak berawak di pangkalan koalisi pimpinan AS di dekat kota Hasakeh di timur laut Suriah.Pada saat itu, Syrian Observatory for Human Rights mengatakan sedikitnya 19 orang tewas dalam serangan udara AS.Konflik di Suriah telah menewaskan sekitar setengah juta orang sejak dimulai pada 2011 dengan penumpasan brutal terhadap protes anti-pemerintah, yang berubah menjadi medan perang kompleks yang melibatkan tentara asing, milisi, dan kelompok militan.