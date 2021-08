Pemuda Ethiopia Serempak Ucapkan Selamat HUT ke-76 RI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Addis Ababa: Ketika bangsa Indonesia merayakan dan memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI, banyak pemuda Ethiopia yang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Indonesia dan harapan-harapan mereka ke depan.“Mereka menyampaikan ucapan selamat dengan menelpon dan berbicara langsung dengan saya dan juga melalui pesan-pesan melalui telepon genggam,” kata Al Busyra Basnur, Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika, yang dilansir Medcom.id, Jumat 20 Agustus 2021.Kalewongel Tesfaye, president Youth to Youth misalnya, salah seorang pendiri Indonesia-Ethiopia Youth Association (IEYA), menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan kepada Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama pimpinan organisasi pemuda Ethiopia lainnya bertekad untuk terus meningkatkan kontribusi dalam memperkuat hubungan Ethiopia dengan Indonesia, khususnya melalui KBRI Addis Ababa.“Saya bangga menjadi sahabat Indonesia. Banyak sekali potensi kerjasama Ethiopia dan Indonesia yang harus dikembangkan bersama oleh kedua bangsa, terutama oleh pemuda kedua negara,” kata Kalewongel, yang juga salah seorang delegasi Ethiopia dari kalangan pemuda pada Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) tahun 2019.Ia juga berharap dapat kembali berkunjung ke Indonesia melalui program-program yang ia rancang dan bermanfaat bagi kedua negara.Sementara itu Meron Anteneh, seorang mahasiswa, juga mengucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang ia cintai.“Let’s take a moment to think of their sacrifice and what they had to pay for the freedom we enjoy today. Freedom is the way God intended us; it is something we are born with. Something that no one can take away from you. Let’s celebrate Freedom! Happy Independence Day Indonesia!!!!!,” kata Meron melalui pesan singkatnya kepada Dubes Al Busyra.Meron adalah salah seorang dari tiga mahasiswa Ethiopia yang mengikuti Bali Democracy Students Conference (BDSC) tahun 2019 yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri.(FJR)