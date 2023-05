Perayaan Nakba di PBB, Presiden Palestina Sebut Israel Berbohong Seperti Menteri Nazi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas membandingkan retorika Israel dengan propaganda Nazi, menuntut Israel dikeluarkan dari PBB jika tidak memberikan warga Palestina sebuah negara dan hak untuk kembali. Abbas menyangkal hubungan Yahudi dengan Temple Mount selama pidato di Markas Besar PBB di New York pada Senin 15 Mei 2023.Abbas berbicara pada peringatan pertama Majelis Umum PBB tentang ‘Nakba’, bahasa Arab untuk "malapetaka", dan istilah Palestina untuk penciptaan Israel.Israel dengan keras menentang acara yang menandai peringatan 75 tahun Nakba, menyebutnya sebagai "penyimpangan sejarah,”. Negara Yahudi itu mengatakan telah meyakinkan puluhan negara lain untuk memboikot peringatan tersebut.Abbas, yang mengenakan kunci di kerahnya yang melambangkan rencana kembali ke bekas rumah keluarganya di Israel mengatakan, Israel telah menyetujui negara Palestina pada 1947 dan telah menyetujui kembalinya pengungsi Palestina untuk bergabung dengan PBB. Orang-orang Yahudi di Palestina Mandat Inggris menerima solusi dua negara PBB pada saat itu, tetapi dunia Arab menolaknya dan melancarkan Perang 1948.“Memaksa Israel untuk mengimplementasikan dua resolusi ini adalah syarat, prasyarat untuk keanggotaan mereka di PBB pada saat itu, namun sayangnya, negara-negara tertentu. Kita semua tahu siapa yang kita bicarakan telah dengan sengaja menghalangi implementasi resolusi ini dalam sebuah praktik yang merusak keadilan, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Abbas, berbicara di PBB selama satu jam, seperti dikutip Times of Israel.“Kami menuntut hari ini, secara resmi, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi internasional, untuk memastikan Israel menghormati resolusi ini, atau menangguhkan keanggotaan Israel dari PBB,” katanya.Pendirian segera negara Palestina di Tepi Barat, dan hak untuk kembali bagi semua pengungsi dan keturunan mereka, bukanlah permulaan bagi Israel, yang memandang kedua langkah tersebut sebagai ancaman terhadap keberadaannya.Abbas secara khusus menyalahkan Inggris dan AS atas pendirian Nakba dan Israel.“Inggris dan Amerika Serikat secara khusus memikul tanggung jawab politik dan etis secara langsung atas Nakba rakyat Palestina karena mereka mengambil bagian dalam menjadikan rakyat kami sebagai korban ketika mereka memutuskan untuk mendirikan dan menanam entitas lain di tanah air bersejarah kami untuk tujuan kolonial mereka sendiri,” tegas Abbas.“Negara-negara ini ingin menyingkirkan orang Yahudi mereka dan mendapat manfaat dari kehadiran mereka di Palestina,” ungkap Abbas.Dia membandingkan klaim Israel tentang mengolah tanah dengan retorika oleh propagandis Nazi Joseph Goebbels.“Klaim Israel dan Zionis terus berlanjut dengan mengatakan bahwa Israel membuat gurun mekar. Seolah-olah Palestina adalah gurun dan mereka membuat gurun itu mekar,” sebut Abbas.“Ini bohong. Mereka terus berbohong, seperti Goebbels, dan mereka terus berbohong sampai orang mempercayai kebohongan mereka,” Abbas menambahkan.Abbas sempat dikecam karena membuat pernyataan serupa sebelumnya, termasuk tahun lalu di Jerman, ketika dia menuduh Israel melakukan "50 Holocausts" pada konferensi pers bersama Kanselir Olaf Scholz. Israel, Jerman, dan AS bereaksi terhadap pernyataan itu dengan kaget dan marah.PBB dijadwalkan akan mengadakan acara peringatan lainnya pada Senin malam di aula Majelis Umum PBB.Israel menentang acara Nakba dan menjangkau sekitar 100 negara dalam beberapa hari terakhir dalam upaya meyakinkan mereka untuk menghindari acara Nakba di Majelis Umum PBB.Sekitar 32 negara, termasuk AS, Inggris, Kanada, dan Ukraina, mengatakan kepada Israel bahwa mereka akan menjauh. Sepuluh dari negara ini adalah negara anggota UE, kata diplomat itu, dan tiga di Afrika. India, tempat Menteri Luar Negeri Eli Cohen berkunjung minggu lalu, juga tidak akan menghadiri acara tersebut.Negara-negara lain, termasuk beberapa yang sangat kritis terhadap Israel dalam beberapa tahun terakhir, telah mengatakan kepada Kementerian Luar Negeri bahwa mereka akan menurunkan tingkat perwakilan mereka di acara tersebut.“Kami akan melawan kebohongan ‘Nakba’ dengan sekuat tenaga,” janji Cohen dalam pernyataan video dari Stockholm, “dan kami tidak akan membiarkan orang Palestina terus menyebarkan kebohongan dan mendistorsi sejarah.”Misi Israel untuk PBB mendesak diplomat lain menjauh dari acara tersebut dalam sebuah surat, Duta Besar untuk PBB Gilad Erdan mengatakan pada Minggu. Setelah peringatan tersebut, misi mengatakan bahwa total 44 negara tidak hadir.“Pemikiran bahwa sebuah organisasi internasional dapat menandai pendirian salah satu negara anggotanya sebagai bencana atau malapetaka adalah hal yang mengerikan dan menjijikkan,” tulis Erdan dalam surat tersebut.“Hal ini tidak hanya memaafkan kebencian terhadap Yahudi, tetapi juga memberi lampu hijau kepada Palestina untuk terus mengeksploitasi organ internasional untuk mempromosikan narasi fitnah mereka,” imbuhnya.Misi Amerika Serikat untuk PBB tidak berpartisipasi dalam acara tersebut dan mengatakan itu menunjukkan sikap miring badan dunia itu terhadap Israel.“Washington tidak mendukung acara (yang) terorganisir atau mendukung bias institusional anti-Israel. Meskipun demikian, Amerika Serikat terus mengakui penderitaan para pengungsi Palestina,” kata juru bicara misi AS Nate Evans dalam sebuah pernyataan.“Amerika Serikat mendukung tindakan di PBB yang menyatukan para pihak dan meletakkan dasar untuk solusi dua negara yang dinegosiasikan dan juga telah difokuskan untuk mendorong para pihak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan dan memulihkan kepercayaan bersama,” kata Evans .“Pada saat yang sama, Amerika Serikat telah lama mengkhawatirkan bias anti-Israel dalam sistem PBB, yang juga kontraproduktif bagi perdamaian,” tuturnya.Majelis Umum menyetujui acara Nakba pada Desember, dengan suara 90 setuju, 30 menentang, dan 47 abstain.Inisiatif ini disponsori oleh Mesir, Yordania, Senegal, Tunisia, Yaman, dan Palestina.“Nakba” adalah kata Arab untuk “malapetaka,” yang digunakan orang Palestina untuk mengenang pemindahan dan perampasan yang mereka alami selama Perang Israel pada tahun 1948.Acara tersebut diadakan beberapa hari setelah berakhirnya eskalasi kekerasan selama lima hari antara Israel dan Jihad Islam Palestina di Jalur Gaza, dan di bawah bayang-bayang ketegangan yang meningkat di Tepi Barat. Israel Defense Force (IDF) melakukan serangan hampir setiap malam di wilayah tersebut karena untuk serangkaian serangan teror mematikan Palestina.