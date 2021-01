Selamati Biden, Netanyahu Ajak Kerja Sama Atasi Ancaman Iran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas pelantikannya sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Netanyahu mengajaknya untuk bekerja sama melawan ancaman Iran."Presiden Biden, Anda dan saya memiliki persahabatan pribadi yang hangat selama beberapa dekade. Saya harap dapat bekerja sama dengan And untuk lebih memperkuat aliansi AS-Israel untuk terus memperluas perdamaian antara Israel dan dunia Arab," ucap Netanyahu, dilansir dari Times of Israel, Kamis, 21 Januari 2021."Untuk bekerja sama menghadapi tantangan bersama, terutama ancaman yang ditimbulkan Iran," katanya.Biden telah mengisyaratkan bahwa ia bermaksud mengembalikan AS ke kesepakatan nuklir Iran. Pada 2018, Presiden Donald Trump menarik AS mundur dari kesepakatan tersebut.Namun, pada Selasa lalu, Menteri Luar Negeri pilihan Biden, Anthony Blinken mengatakan AS masih mempertimbangkan untuk memasuki kembali perjanjian nuklir. Blinken juga mengatakan AS akan berkonsultasi dengan Israel dan sekutu di kawasan tersebut sebelum kembali memasuki kesepakatan.Seorang pejabat senior AS memperingatkan Biden jika kembali ke kesepakatan nuklir Iran, maka Israel tidak akan membicarakan apapun dengannya.Sebelumnya Biden mengatakan bahwa kembalinya AS ke kesepakatan nuklir Iran adalah tujuannya. Meski demikian, ia hanya akan setuju melakukannya apabila Iran kembali mematuhi kesepakatan tersebut terlebih dulu.(FJR)