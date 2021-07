WHO: Risiko Lonjakan ‘Bencana’ Covid-19 di Timur Tengah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kairo: Lonjakan kasus virus korona di beberapa negara Timur Tengah dapat menjadi konsekuensi yang mengerikan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) diperparah oleh penyebaran varian Delta dan ketersediaan vaksin yang rendah.Setelah penurunan kasus dan kematian di wilayah Mediterania Timur WHO selama delapan minggu, badan tersebut mengatakan, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kasus di Libya, Iran, Irak dan Tunisia, dengan kenaikan tajam diperkirakan terjadi di Lebanon dan Maroko.Minggu depan negara-negara di seluruh kawasan akan menandai liburan Iduladha, yang secara tradisional mencakup pertemuan keagamaan dan sosial di mana infeksi dapat menyebar."WHO khawatir bahwa peningkatan covid-19 saat ini dapat terus memuncak dalam beberapa minggu mendatang, dengan konsekuensi bencana," kata kantor regional badan itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Kamis 15 Juli 2021.“Kurangnya kepatuhan terhadap kesehatan masyarakat serta menjaga jarak sosial dan meningkatnya kepuasan masyarakat patut dipersalahkan dalam peningkatan. Ini juga ditambah lagi dengan tingkat vaksinasi yang rendah dan penyebaran varian baru,” sebut WHO.Badan kesehatan PBB tersebut menyoroti Tunisia sebagai negara dengan tingkat kematian virus korona per kapita tertinggi di kawasan dan di Afrika. WHO juga mencatat bahwa kasus harian hampir dua kali lipat di Iran selama empat minggu hingga awal Juli.Secara keseluruhan menurut WHO, jumlah kasus pandemi covid-19 yang dilaporkan di wilayah Mediterania Timur, yang meliputi Pakistan, Afghanistan, Somalia dan Djibouti serta negara-negara Timur Tengah, telah melampaui 11,4 juta.“Lebih dari 223.000 kematian telah dilaporkan,” pungkas WHO.