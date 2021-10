Tak Cuma di Indonesia, Perayaan Maulid Nabi di Negara Ini Juga Meriah Lho

Pakistan

Meriahnya perayaan maulid Nabi Muhammad SAW di Lahore, Pakistan. AFP

Jakarta: Tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Ternyata, beberapa negara mayoritas muslim lain juga ikut memeriahkan hari kelahiran Rasulullah.Dadali.id merangkum kemeriahan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di berbagai belahan dunia. Berikut beberapa negara yang ikut memeriahkan maulid Rasulullah:Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pakistan dikenal dengan mengibarkan bendera nasional Pakistan di gedung-gedung tertentu, dan memberi hormat 21 senjata atau hormat 31 senjata. Selain itu, bioskop di sana juga diwajibkan memutar film religi.Negara ini juga dikenal memiliki perayaan Maulid Nabi terbesar pada malam 12 Rabiul Awal. Acara tersebut juga biasa dimeriahkan para selebrita.Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesir berkaitan dengan tradisi Islam misti. Perayaan ala karnaval dan ibadah menghiasi jalan-jalan di Mesir.Saat Maulid Nabi, toko-toko permen menyiapkan "pengantin Maulid" tradisional, sebuah patung yang terbuat dari pasta manis yang didandani dengan rok kertas, kerlap-kerlip, dan bunga kain menjadi boneka.Boneka tersebut biasanya diberikan oleh pria untuk tunangan mereka bersamaan dengan manisan lainnya yang terbuat dari nougat, buah kering, serta kacang-kacangan.Baca: Peringatan Maulid Nabi, Menag Ajak Umat Menebar Empati Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Afrika Selatan (Afsel) memiliki tradisi sendiri. Di Afsel wanita Muslim dan anak-anak di Cape Town akan memakai baju terbaik untuk mengingat kebesaran Nabi Muhammad SAW.Mereka mengenakan pakaian terbaiknya untuk mengikuti upacara Rampies, dengan memotong daun jeruk dan lemon yang nantinya direndam dalam air mawar.Turki juga tidak ketinggalan untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap tahunnya, warga di Turki merayakannya dengan tari darwis. Para penari darwis umumnya tampil di Karabas Veli Darwis Lodge selama perayaan tersebut di Kota Bursa, Turki.