Kalahkan AS di Pengadilan Internasional, Presiden Iran: Ini Kemenangan Rakyat

Teheran: Pengadilan Internasional (ICJ) di Den Haag memenangkan gugatan yang diajukan oleh Iran terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS) karena pelanggaran Perjanjian Persahabatan dan Hubungan Ekonomi 1955. Presiden Iran Hassan Rouhani menganggap keputusan ini sebagai kemenangan.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memuji keputusan sementara oleh pengadilan tinggi PBB yang menolak klaim Washington bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk menilai gugatan yang diajukan oleh Teheran terhadap sanksi ilegal AS "Kemenangan hukum lainnya untuk Iran. Pengadilan Internasional (ICJ) "menolak semua keberatan awal AS dalam kasus yang dibawa oleh Iran atas sanksi AS yang melanggar hukum,” kata Zarif, seperti dikutip Tasnim, Jumat 5 Februari 2021.Pengadilan mengeluarkan putusan pada sebelumnya, dengan suara bulat membantah beberapa keberatan terkait yurisdiksi yang telah diajukan oleh AS. Mengenai keberatan lainnya, Washington hanya berhasil mendapatkan satu suara yang mendukung melawan 15 suara menentang.Presiden Hassan Rouhani memberi selamat kepada bangsa itu atas ‘kemenangan’ hukumnya atas AS. "Saya mengucapkan selamat kepada rakyat Iran atas kemenangan yang sangat besar yang dicapai pemerintah kemarin di Den Haag. Ini adalah salah satu dari beberapa kemenangan yang diperoleh pemerintah melawan Amerika di pengadilan," katanya dalam sambutan yang disiarkan oleh TV Pemerintah.Sementara Menlu Zarif menambahkan, “Iran selalu menghormati hukum internasional. Waktu yang tepat bagi AS untuk memenuhi kewajiban internasional mereka”.Mengumumkan keputusan ICJ, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan, keputusan yang menentang keberatan AS telah membantu memajukan gugatan hukum Iran . Sekarang, pengadilan yang menangani kasus ini akan memasuki tahap baru, tambahnya.Sebagai bagian dari tahap baru ini, tambahnya, pengadilan juga dapat menangani penolakan Washington sejauh ini untuk mengindahkan keputusan 3 Oktober 2018 yang melarang sanksi Teheran mengajukan pengaduan terhadap AS dengan ICJ tiga tahun lalu ketika mantan presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 yang penting dan memulihkan sanksi, dengan mengatakan Washington melanggar Perjanjian Persahabatan dan Hubungan Ekonomi yang ditandatangani oleh kedua negara pada 1955.Trump telah menarik diri dari kesepakatan itu meskipun sifatnya multilateral dan fakta bahwa kesepakatan itu telah disahkan sebagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Iran mengajukan gugatan tersebut ke ICJ pada 2018, memprotes keras penarikan Washington dari kesepakatan yang sangat ilegal, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).