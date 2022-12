KKK Yahudi Berkuasa di Israel, Apa Artinya Bagi Palestina?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tel Aviv: Apa artinya bagi warga Palestina jika Benjamin Netanyahu akan kembali sebagai Perdana Menteri Israel yang memimpin pemerintahan sayap kanan?Koalisi Netanyahu akan mencakup Itamar Ben-Gvir, seorang rasis anti-Palestina yang dianggap ekstrem bahkan oleh standar Israel. Ben-Gvir terkenal, antara lain, karena mengidolakan Baruch Goldstein, pemukim Yahudi Amerika yang membantai 29 pria dan anak laki-laki Palestina di masjid Ibrahimi di Hebron pada 1994.Menteri senior lainnya diharapkan adalah Bezalel Smotrich, seorang fanatik agama yang pandangannya sangat tercela dan memalukan bahkan lobi Israel anti-Palestina Inggris yang andal harus menjauhkan diri dari dan mencela dia ketika dia mengunjungi Inggris awal tahun ini.Melansir dari The Electronic Intifada, Rabu, 21 Desember 2022 bahwa Kepala Persatuan Yudaisme Reformasi Amerika menyebut penunjukan Ben-Gvir oleh Netanyahu sebagai menteri keamanan publik mirip dengan menunjuk David Duke, salah satu kepala KKK (kelompok anti-kulit hitam AS), sebagai jaksa agung.Reaksi seperti itu adalah tipikal dari tanggapan kaum liberal Amerika dan Israel. Mereka mencerminkan tanggapan di Amerika Serikat terhadap pemilihan Donald Trump.Di antara kaum liberal arus utama Amerika, Trump menjadi presiden dipandang sebagai luka yang tak tertahankan bagi jiwa Amerika yang perlu disingkirkan. Begitu seorang Demokrat terpilih kembali ke Gedung Putih, kaum liberal bisa bernapas lega dan merasa bangga menjadi orang Amerika lagi.Tetapi pelanggaran pemerintah AS yang terjadi sebelum Trump terpilih, berlanjut saat dia menjadi presiden dan tidak berhenti setelah dia meninggalkan jabatannya. Ini termasuk Jim Crow baru (aturan rasisme di AS), penahanan massal dan kekerasan negara yang sistematis terhadap orang kulit hitam dan mesin perang tanpa akhir yang meluncur dari bencana 20 tahun di Afghanistan segera menjadi perang proksi yang mengerikan di Ukraina yang mengancam pemusnahan nuklir.Namun dari sudut pandang dan pengalaman warga Palestina, setiap perubahan dalam pemerintahan Israel hanyalah perubahan pada sepasang tangan yang memegang kapak. Itu adalah kapak yang sama dan masih akan jatuh ke leher orang Palestina tidak peduli algojo mana yang memegangnya.Itulah mengapa di bawah pemerintahan koalisi tengah dipimpin oleh Yair Lapid dan Naftali Bennett, Israel tahun ini membunuh lebih banyak orang Palestina di Tepi Barat yang diduduki daripada tahun mana pun sejak setidaknya 2005.Itu tidak berarti tidak ada perbedaan antara pemerintahan Israel yang sentris atau sayap kanan tetapi perbedaannya kebanyakan terletak pada penampilan. Para pemimpin dan pemilih Yahudi Israel tidak lagi melihat kebutuhan untuk menutup-nutupi kekerasan kolonial mereka dengan retorika progresif atau liberal seperti yang mereka lakukan dalam beberapa dekade terakhir.Lembaga kibbutz, misalnya adalah kunci propaganda ini pada 1960-an dan 1970-an. Kibbutze adalah pemukiman kolonial Yahudi yang memainkan peran kunci dalam pembersihan etnis Palestina, tetapi memiliki rasa pseudo sosialis dan kolektivis yang menarik kaum kiri Barat yang naif atau idealis. Di antara mereka adalah Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, politikus sosialis Spanyol yang saat ini menganggap Eropa sebagai taman yang indah dikelilingi oleh hutan liar.Pada akhir 1960-an, Borrell menjadi sukarelawan di Kibbutz yang didirikan oleh penjajah Yahudi Polandia. Begitu pula Lars Faaborg-Andersen, Mantan Duta Besar Uni Eropa di Tel Aviv. Dalam sebuah surat cinta kepada Israel saat dia meninggalkan jabatannya pada 2017, diplomat Denmark itu dengan penuh kasih mengenang waktu yang dia habiskan di salah satu pemukiman Zionis pada 1970-an.“Pada masa itu, pemuda Eropa dan Amerika berbondong-bondong ke Israel untuk mengambil bagian dalam eksperimen kibbutz sosialis dan menunjukkan solidaritas dengan David dalam perjuangannya untuk bertahan hidup melawan Goliath Arab di sekitarnya,” dia dengan setia memuntahkan propaganda standar Israel.Tetapi dengan dukungan dari Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan rezim klien Arab Amerika meyakinkan apa pun yang dilakukannya, para pemimpin dan pemilih Yahudi Israel tidak lagi melihat banyak gunanya menyamarkan karakter sebenarnya dari perserikatan mereka. Lagi pula, senjata dukungan finansial dan imbalan politik terus mengalir ke Tel Aviv, tidak peduli kejahatan apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.Namun, pada akhirnya, lintasan Israel tidak akan berubah karena Yair Lapid atau Benjamin Netanyahu sedang menjabat. Gagasan tentang Israel yang stabil dan normal yang duduk di leher orang Palestina adalah fantasi yang tidak dapat dipenuhi bahkan jika Israel berhasil dalam waktu singkat menekan perlawanan Palestina di sana-sini.Seperti yang saya katakan kepada Khalek, perlawanan ini akan selalu muncul kembali dan mengambil bentuk baru sampai ada pembebasan dan keadilan.Berbicara tentang bagaimana kembalinya Netanyahu kemungkinan akan berdampak pada normalisasi Israel-Arab. Pencapaian utama Trump dan Netanyahu adalah yang disebut Abraham Accords, perjanjian yang menormalkan hubungan diplomatik dan ekonomi antara Israel di satu sisi.Selain itu, beberapa rezim Arab di sisi lain, terutama Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Arab Saudi, kelas berat di kawasan Teluk, tidak pernah secara resmi bergabung dengan perjanjian tersebut, tetapi tidak satu pun dari kesepakatan ini yang akan terjadi tanpa restu Riyadh.Selalu dipahami secara implisit bahwa normalisasi Saudi-Israel adalah hadiah besar tetapi itu akan datang terakhir. Pergeseran geopolitik dalam satu setengah tahun setelah Netanyahu tidak menjabat mungkin telah mengubah perhitungannya. Apa yang akan menjadi insentif bagi Arab Saudi untuk menormalkan hubungan dengan Israel sebuah langkah yang sangat tidak populer di seluruh wilayah dan hampir pasti dengan penduduk Saudi sendiri.Apa yang selalu menjadi intinya adalah bahwa merangkul Israel adalah cara bagi setiap negara klien AS untuk membeli lebih banyak perlindungan dan dukungan Amerika. Saudi telah bergantung pada perlindungan AS sejak 1945 dan ini semakin meningkat sejak awal 1990-an, setelah invasi Irak ke Kuwait.Meskipun hal ini tidak berubah secara mendasar, Riyadh tampaknya sedang mencari alternatif mungkin khawatir bahwa AS tidak lagi menjadi pelindung yang dapat diandalkan. Setelah pembunuhan mengerikan 2018 kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Joe Biden terpilih sebagai presiden setelah melabeli kerajaan sebagai paria.Tetapi Biden harus pergi ke Riyadh musim panas ini, dengan harapan bahwa Saudi akan meningkatkan produksi minyak dan membantu menurunkan harga bensin. Namun, Arab Saudi mengirim pejabat berpangkat rendah untuk menerima Biden di bandara, dan kemudian menolak permintaan Biden untuk menambah kuota minyak.Bandingkan dengan sambutan besar yang diterima Presiden Tiongkok Xi Jinping dari Saudi awal bulan ini. Beijing dan Riyadh menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang menunjukkan bahwa Saudi mungkin berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan total pada AS menuju integrasi dengan blok Eurasia yang dipimpin Tiongkok yang akan memberikan keamanan yang lebih baik dalam jangka panjang.Semua ini dapat dipahami dari perspektif Saudi: Setiap rezim yang mengkhawatirkan kelangsungan hidupnya juga akan melihat rekam jejak AS. Jika para penguasa menghadapi pemberontakan populer atau invasi eksternal akankah Amerika menyelamatkan mereka? Ya, Amerika Serikat memang membebaskan Kuwait setelah Irak menginvasi dan itu adalah tanda air yang tinggi dari kekuatan unipolar Amerika.Perang Teluk 1991, yang seharusnya mengusir hantu kekalahan Amerika di Vietnam, adalah pengecualian. Sejak saat itu, Amerika Serikat tidak mampu menyelamatkan Hosni Mubarak dari Mesir atau diktator Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. Washington bahkan tidak mampu menopang rezim yang dipasangnya di Afghanistan.Sebaliknya, kepergian AS dari Kabul pada Agustus 2021 menarik perbandingan dengan penarikannya yang kacau dan memalukan dari Saigon pada 1975. Dan setelah mensponsori kudeta di Kiev pada tahun 2014, Washington telah menggunakan Ukraina sebagai pion melawan Rusia meskipun ada peringatan yang konsisten bahwa strategi ini kemungkinan akan melewati semua garis merah Moskow. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari, AS memilih eskalasi alih-alih negosiasi tetapi AS telah menjanjikan dukungan militer kepada Ukraina yang tidak dapat diberikannya.Apa yang para pemimpin Amerika harapkan akan menjadi perang berdarah Rusia ternyata malah menjadi malapetaka bagi Ukraina, tetapi juga berbicara secara ekonomi untuk Eropa, yang lebih menderita akibat sanksi yang dijatuhkan pada Moskow daripada Rusia.Dengan mengingat hal ini, akan menarik untuk melihat apakah Saudi mengejar normalisasi dengan Israel dengan antusiasme yang sama seperti sebelumnya, atau jika mereka menghentikannya. Lagipula, salah satu kepentingan utama AS, Israel, dan Saudi adalah membentuk aliansi melawan Iran.Tetapi Saudi tampaknya tidak lagi bermain-main menyebabkan Washington khawatir bahwa Teheran dan Riyadh bergabung untuk mendukung Rusia.“Beberapa faktor mendorong Riyadh dan Teheran, tetapi motivasi terbesar adalah untuk memperkuat tangan mereka sendiri melawan Amerika Serikat dalam tatanan dunia yang semakin multipolar,” menurut dua think tanker pro-Washington.Jika Arab Saudi memperlambatnya, itu bisa membuat UEA dan pemain kecil lainnya yang memeluk Israel dengan anggukan dan kedipan yang akan diikuti oleh Saudi.