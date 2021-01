Iran Tegaskan Tidak akan Bekerja Sama dengan AS soal Israel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan bahwa negaranya mungkin akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang minyak dan keamanan di Teluk, tapi tidak jika soal Israel."Menurut pendapat pribadi saya, kami harus mendefinisikan hubungan dengan Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa, 'kami tidak akan bekerja sama dengan Anda mengenai isu Israel,'" tutur Zarif dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Etmad dan dilansir oleh Arutz Sheva pada Minggu, 24 Januari 2021."Iran tidak akan membiarkan Anda (AS) mengintervensi urusan dalam negeri, tapi tidak masalah jika bekerja sama di bidang perminyakan atau memastikan keamanan di Teluk Persia," lanjutnya.Pernyataan Zarif disampaikan di tengah ketegangan antara AS dan Iran atas perjanjian nuklir 2015.Baca: Angkatan Laut AS Bantah Siapkan Kapal Induk Hadapi Iran Mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action ( JCPOA ) hampir tiga tahun lalu. Setelah itu Trmp menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi kepada Iran.Presiden AS Joe Biden yang baru menjabat beberapa hari lalu telah mengekspresikan keinginan untuk kembali ke JCPOA. Perjanjian itu disepakati saat Biden menjadi wakil presiden di pemerintahan Barack Obama.Kepada New York Times, Biden pernah berkata hendak bergabung lagi ke JCPOA jika Iran juga kembali mematuhi perjanjian tersebut secara menyeluruh.Jumat kemarin, Zarif mendesak Biden untuk "memilih jalan yang lebih baik" dengan kembali ke perjanjian nuklir. Ia memperingatkan bahwa kesempatan tersebut mungkin akan hilang jika Washington berkukuh Teheran harus terlebih dahulu mematuhi JCPOA.(WIL)