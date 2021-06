Kilang Pemasok Minyak di Teheran, Iran Terbakar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Teheran: Kebakaran besar terjadi di kilang minyak yang melayani ibu kota Iran . Akibatnya gumpalan asap hitam tebal ke atas kota pada Rabu 2 Juni 2021.Kebakaran besar terjadi di kilang minyak yang melayani ibukota Iran, Teheran, The Associated Press melaporkan.Kebakaran itu mengirimkan gumpalan asap hitam tebal ke Teheran. Tidak segera jelas apakah ada cedera.“Kebakaran melanda perusahaan milik negara Tondgooyan Petrochemical Co. di selatan Teheran,” kata Direktur Jenderal Tim Manajemen Krisis Teheran, Mansour Darajati, seperti dikutip Arut Sheva, Rabu 3 Juni 2021.Petugas pemadam meyakini kebakaran melanda pipa untuk gas minyak cair di fasilitas itu.Darajati tidak menjelaskan apa yang memulai api, tetapi AP mencatat bahwa suhu di Teheran mencapai hampir 40 derajat Celcius pada Rabu. Cuaca musim panas yang panas di Iran telah menyebabkan kebakaran di masa lalu.Kebakaran terjadi beberapa jam setelah kebakaran melanda kapal perang terbesar di angkatan laut Iran , yang kemudian tenggelam di Teluk Oman. Para kru dapat turun dengan selamat.Insiden itu terjadi di dekat pelabuhan Jask Iran yang terletak di Teluk Oman. Tenggelamnya kapal itu terjadi lebih dari setahun setelah sebuah kapal perang Iran secara tidak sengaja menabrak yang lain dengan rudal selama latihan, menewaskan 19 pelaut dan melukai 15 lainnya.Daerah di mana insiden itu terjadi telah menjadi tempat pertemuan tegang antara AS dan Iran dalam beberapa tahun terakhir.Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa pertemuan dekat antara kapal Iran dan Amerika Serikat (AS) di Teluk Persia. Garda Revolusi Iran biasanya berpatroli di perairan dangkal Teluk Persia dan mulutnya yang sempit, Selat Hormuz.Salah satu insiden serupa pada Mei 2020 termasuk pertemuan tegang antara kapal AS dan Iran di Teluk Persia.(FJR)