Telepon Raja Salman, Biden Janjikan Dukungan AS Hadapi Serangan Houthi

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berbicara melalui telepon dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud di tengah meningkatnya serangan Pemberontak Houthi di Yaman terhadap kerajaan Teluk.“Joe Biden telah menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk mendukung Arab Saudi melawan serangan oleh Pemberontak Houthi Yaman . Hal tersebut disampaikan ketika Presiden AS berbicara melalui telepon dengan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud,” kata Gedung Putih, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis 10 Februari 2022.Seruan pada Rabu 9 Februari itu datang ketika Houthi telah mengintensifkan serangan pesawat tak berawak dan rudal terhadap Arab Saudi dan mulai secara langsung menargetkan Uni Emirat Arab (UEA), sekutu utama Riyadh di wilayah tersebut.“Presiden menggarisbawahi komitmen AS untuk mendukung Arab Saudi dalam membela rakyat dan wilayahnya dari serangan ini dan dukungan penuh untuk upaya yang dipimpin PBB untuk mengakhiri perang di Yaman,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan yang menjelaskan pembicaraan tersebut.Koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan yang didukung AS melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk memukul kembali pemberontak Yaman itu. Houthi hingga saat ini telah mengambil alih sebagian besar negara, termasuk ibu kota, Sanaa, dan koalisi pimpinan Arab Saudi terus berupaya untuk memulihkan pemerintahan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi yang didukung Teluk.Perang telah membawa Yaman ke ambang kelaparan, memicu apa yang dikatakan PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Koalisi menuduh pemberontak sebagai proksi Iran – tuduhan yang ditolak oleh Houthi dan Teheran. Pada Rabu, Gedung Putih menggambarkan serangan Houthi di Arab Saudi sebagai "didukung Iran".Houthi juga meluncurkan serangan drone-dan-rudal yang menewaskan tiga orang di Abu Dhabi pada 17 Januari, serta beberapa serangan serupa yang kemudian menargetkan Negara Teluk itu.Akhir bulan lalu, militer AS mengatakan, membantu menembak jatuh dua rudal Houthi yang ditujukan ke pangkalan udara di luar ibu kota Emirat yang menampung pasukan Amerika, dan pekan lalu mengumumkan akan mengerahkan kapal perusak dan jet tempur ke UEA untuk menunjukkan dukungan bagi Abu Dhabi.Pada Rabu, kantor berita resmi Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA), mengatakan Raja Salman selama panggilan dengan Biden memuji Presiden AS karena "berdiri dengan kerajaan dan memenuhi kebutuhan pertahanannya".“Yang Mulia Raja Salman mengutip dukungan kerajaan terhadap upaya Amerika Serikat untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, dan menekankan perlunya bekerja sama untuk melawan aktivitas destabilisasi proksi Iran di kawasan itu,” sebut SPA.“Penjaga Dua Masjid Suci menegaskan bahwa kerajaan berkomitmen untuk mengurangi ketegangan di kawasan dan mempromosikan dialog,” imbuh laporan itu.Biden, yang berjanji untuk menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan luar negeri AS, telah menghadapi tekanan domestik untuk mendorong Arab Saudi pada catatan haknya dan membantu menengahi mengakhiri konflik Yaman yang sedang berlangsung.Dia telah berjanji untuk mengkalibrasi ulang hubungan Washington dengan Riyadh di tengah meningkatnya kemarahan di antara Demokrat atas pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi dan krisis kemanusiaan di Yaman.Pada Februari tahun lalu, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden akan melakukan hubungan “berlawanan dengan mitra” dengan Arab Saudi dan “rekan presiden adalah Raja Salman”.Pada bulan yang sama, hanya beberapa minggu setelah masa kepresidenannya, Biden mengumumkan diakhirinya bantuan AS untuk ‘operasi ofensif’ Arab Saudi di Yaman, serta ‘penjualan senjata yang relevan’, tetapi menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan kerajaan.Sejak itu, pemerintahan Biden telah menyetujui penjualan rudal udara-ke-udara senilai USD650 juta ke Riyadh, serta kesepakatan pemeliharaan helikopter senilai USD500 juta, yang mendapat teguran dari beberapa aktivis hak asasi manusia.Keterangan Gedung Putih dari panggilan telepon antara Biden dan Raja Salman tidak menyebutkan diskusi tentang hak asasi manusia antara kedua pemimpin. Tetapi dikatakan bahwa Biden dan Raja Salman “lebih lanjut menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat dan Arab Saudi untuk memastikan stabilitas pasokan energi global”.Tahun lalu, Biden menyalahkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), di mana Arab Saudi adalah pihak utama, karena menahan pasokan dan berkontribusi pada lonjakan harga gas. "Ini tentang produksi gas," katanya tentang harga di balai kota Oktober lalu.Kedua pemimpin pada Rabu juga membahas pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir Iran, Gedung Putih mengatakan, menggambarkan negosiasi sebagai upaya untuk "membangun kembali kendala" pada program nuklir Iran.