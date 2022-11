Baru Balik dari AS, Pangeran Arab Saudi Dipenjara 30 Tahun Oleh Penguasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Riyadh: Seorang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi ditahan karena alasan yang tidak jelas. Pangeran Abdullah bin Faisal al Saud jarang menyebutkan bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan Arab Saudi.Kabar mengenai penahanannya sontak membuat kaget rekan dan keluarga dekat. Seorang mahasiswa pascasarjana di Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (AS), Pangeran Faisal menghindari berbicara tentang politik Saudi, fokus pada studinya, rencana karir dan cinta sepak bola.Seorang mahasiswa pascasarjana di Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (AS) Pangeran Abdullah bin Faisal al Saud jarang menyebutkan bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan Arab Saudi, kata teman-teman. Dia menghindari berbicara tentang politik Saudi, fokus pada studinya, rencana karir dan cinta sepak bola.Tetapi setelah sesama pangeran -,sepupu,- dipenjarakan di rumah, Pangeran Abdullah mendiskusikannya dengan kerabat melalui telepon dari AS, menurut pejabat Saudi, yang entah bagaimana mendengarkan. Dalam perjalanan kembali ke Arab Saudi, Pangeran Abdullah dipenjara karena panggilan itu. Hukuman awal 20 tahun dinaikkan menjadi 30 tahun pada Agustus.Kasus Pangeran Abdullah, yang dirinci dalam dokumen pengadilan Saudi yang diperoleh The Associated Press, belum pernah dilaporkan sebelumnya. Tapi itu tidak terisolasi. Selama lima tahun terakhir, pengawasan, intimidasi, dan pengejaran Saudi terhadap warga Saudi di wilayah AS telah meningkat ketika kerajaan meningkatkan penindasan di bawah penguasa de facto, Putra Mahkota Mohammed bin Salman , menurut FBI, kelompok hak asasi manusia dan dua tahun wawancara dengan Saudi yang tinggal di luar negeri. Beberapa orang Saudi mengatakan agen FBI menyarankan mereka untuk tidak pulang.Kedutaan Besar Saudi di Washington, menanggapi penyelidikan oleh AP, mengatakan, "Gagasan bahwa pemerintah Saudi -,atau lembaganya,- melecehkan warganya sendiri di luar negeri adalah tidak masuk akal.Tetapi pada bulan yang sama ketika hukuman Pangeran Abdullah diperpanjang, Arab Saudi memberikan hukuman seumur hidup virtual kepada Saad al Madi kepada seorang Saudi-Amerika berusia 72 tahun untuk tweet yang dia posting dari rumahnya di Florida.Al Madi tiba-tiba dituduh dan dipenjarakan dalam kunjungannya ke kerajaan. Dalam menjatuhkan hukuman kepada al Madi, kerajaan itu berpisah dari praktik Saudi yang sudah berlangsung lama untuk menyelamatkan warga AS, pelindung militernya yang lama, dari hukuman terburuk.Juga pada Agustus, Negeri Petrodolar menjatuhkan hukuman penjara 34 tahun kepada seorang siswa Saudi berusia 34 tahun di Inggris, Salma al Shehab, ketika dia juga mengunjungi kerajaan itu setelah men-tweet tentang penangkapan di kalangan anggota kerajaan itu.Ketiga hukuman itu dijatuhkan beberapa minggu setelah Presiden Joe Biden mengesampingkan kecaman masa lalunya atas catatan hak asasi manusia Arab Saudi untuk melakukan perjalanan ke kerajaan, meskipun ada kritik dari anggota parlemen, kelompok hak asasi dan pengasingan Saudi.Itu adalah saat ketika AS sangat membutuhkan kerajaan untuk menjaga produksi minyak. Tetapi Biden berakhir dengan tidak ada lagi minyak –,Saudi dan OPEC telah memangkas produksi,– atau peningkatan hak asasi manusia.Pendukung hak-hak Saudi mengatakan, pemenjaraan memvalidasi peringatan pra-perjalanan mereka: upaya Biden untuk menenangkan putra mahkota hanya membuatnya berani.Beberapa pemerintah otoriter secara tidak sah memantau dan menyerang warganya di Amerika Serikat, sering kali melanggar kedaulatan AS, dalam apa yang disebut represi transnasional. Banyak kasus yang dituntut AS melibatkan saingan, terutama Tiongkok.Tetapi tindakan Arab Saudi di bawah Pangeran Mohammed menonjol karena intensitas teknologi tinggi, orkestrasi dan, seringkali, keganasan, dan karena berasal dari mitra strategis.Freedom House, sebuah kelompok penelitian dan advokasi, mengatakan Arab Saudi telah menargetkan kritik di 14 negara, termasuk penargetan terkoordinasi dan dijalankan dari Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk memata-matai orang Saudi dan mengintimidasi mereka, atau memaksa mereka untuk kembali ke kerajaan, kata kelompok itu.“Ini mengganggu, menakutkan, dan ini merupakan pelanggaran besar terhadap pidato yang dilindungi,” kata Nate Schenkkan dari Freedom House tentang pemenjaraan baru-baru ini terhadap orang-orang Saudi yang berbasis di Barat, seperti dikutip NPR, Senin 7 November 2022.Dalam pernyataannya yang menolak klaim yang menargetkan kritik di luar negeri, Kedutaan Besar Saudi mengatakan: "Sebaliknya, misi diplomatik kami di luar negeri menyediakan beragam layanan, termasuk bantuan medis dan hukum, kepada setiap warga negara yang meminta bantuan saat bepergian ke luar kerajaan." Pernyataan itu tidak membahas pemenjaraan pangeran yang berbasis di Boston.Sedangkan Kementerian Luar Negeri AS mengatakan sedang menyelidiki kasus Pangeran Abdullah. Dalam sebuah email, itu disebut represi transnasional secara umum "masalah hak asasi manusia yang signifikan dan masalah keamanan nasional dan mengatakan akan terus mengejar akuntabilitas”.Pernyataan tersebut tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang tindakan Saudi.FBI menolak berkomentarPangeran Abdullah, 31, berasal dari salah satu cabang keluarga kerajaan yang paling menjadi sasaran penahanan sebagai kritikus atau saingan sejak Pangeran Mohammed bin Salman mengkonsolidasikan kekuasaan di bawah ayahnya yang sudah lanjut usia, Raja Salman.Sebuah foto dari upacara sarjana Northeastern Pangeran Abdullah menunjukkan dia dalam topi dan gaun, dicukur bersih, dagu terangkat dan berseri-seri.Teman-teman mengatakan pejabat Saudi menahan Pangeran Abdullah setelah dia kembali pada tahun 2020, dengan tiket yang disediakan pemerintah, untuk belajar dari jarak jauh selama pandemi.Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan larangan perjalanan 20 tahun berikutnya. Namun Pengadilan Arab Saudi pada Agustus memperpanjang masa hukuman 10 tahun.Seperti orang lain yang dipenjara, termasuk penulis, jurnalis dan advokat, Arab Saudi menuduh Pangeran Abdullah bertindak untuk mengacaukan kerajaan, mengganggu persatuan sosial dan mendukung lawan kerajaan.Kerajaan menggunakan undang-undang terorisme dan kejahatan dunia maya -,diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan komunikasi telepon atau computer,- untuk mengeluarkan hukuman yang luar biasa berat.Dokumen pengadilan Saudi menuduh Pangeran Abdullah menggunakan aplikasi Signal di ponselnya di Boston untuk berbicara dengan ibunya dan kerabat lainnya tentang sepupu yang dipenjara oleh Pangeran Mohammed, dan telah menggunakan telepon umum di Boston untuk berbicara dengan pengacara tentang kasus tersebut. Mereka mengatakan Pangeran Abdullah mengakui mengirim sekitar 9.000 euro atau sekitar Rp141 juta untuk membayar tagihan di apartemen sepupunya di Paris.Tidak diketahui bagaimana Arab Saudi memantau percakapan telepon pribadi yang berasal dari AS. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mengasah taktik mata-mata lama dan baru.