Demi Kembangkan Nuklir, Arab Saudi Dikabarkan Siap Normalisasi dengan Israel

Washington: Arab Saudi dikabarkan sedang mencari jaminan keamanan dari Amerika Serikat (AS) guna membantu mengembangkan program nuklir sipil. Jika semua dipenuhi, Arab Saudi dikabarkan siap untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.“Selain pengembangan program nuklir sipil, Arab Saudi juga mengharapkan bisa mendapatkan lebih sedikit pembatasan penjualan senjata AS sebagai harga untuk normalisasi hubungan dengan Israel itu,” menurut keterangan seorang sumber, yang dikutip oleh The New York Times, Jumat 10 Jumat 2023.Jika disetujui, kesepakatan itu dapat mengatur penataan kembali politik utama di Timur Tengah.Permintaan ambisius Riyadh menawarkan kesempatan kepada Presiden AS Joe Biden untuk menengahi kesepakatan dramatis yang akan membentuk kembali hubungan Israel dengan negara Arab paling kuat itu. Itu juga dapat memenuhi janjinya untuk membangun Abraham Accords era Trump, yang menjadi perantara kesepakatan diplomatik serupa antara Israel dan negara-negara Arab lainnya, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.Kesepakatan normalisasi juga akan memenuhi salah satu tujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang paling dihargai, membatasi apa yang dia anggap sebagai warisan peningkatan keamanan Israel terhadap musuh bebuyutannya, Iran. Kesepakatan itu akan memperkuat aliansi regional, kata para analis, sambil menurunkan kepentingan relatif dari masalah Palestina.Para pejabat dan pakar di Amerika Serikat dan Timur Tengah terbagi tentang seberapa serius mengambil proposal tersebut, mengingat hubungan yang membekukan antara Biden dan Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi.Kekerasan antara Israel dan Palestina telah meningkat di bawah pemerintahan sayap kanan baru negara itu dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Saudi telah berulang kali mengeluarkan kecaman publik atas tindakan Israel, meredupkan prospek kesepakatan jangka pendek.Analis mengatakan eskalasi besar seperti intifada baru Palestina, atau pemberontakan, akan membuat kesepakatan menjadi tidak mungkin.Para pejabat di Arab Saudi mengatakan mereka tidak dapat menjalin hubungan normal dengan Israel sebelum negara Palestina didirikan. Normalisasi bagi Arab Saudi adalah sebuah langkah yang akan mencakup interaksi diplomatik formal dan kemungkinan juga perjanjian perdagangan dan perjalanan.Tetapi beberapa orang yang akrab dengan diskusi tersebut mengatakan mereka percaya Saudi, yang telah membangun hubungan tidak resmi yang lebih dekat dengan Israel, akan menerima kurang dari itu. Diskusi tersebut dilaporkan sebelumnya oleh The Wall Street Journal.“Ini menarik karena sejumlah alasan,” kata Martin Indyk, mantan Duta Besar AS untuk Israel dalam pemerintahan Clinton.“(PM Israel Benjamin Netanyahu) sangat menginginkannya, dan dia hanya bisa mendapatkannya dengan bantuan Biden,” kata Indyk.“Itu menciptakan situasi di mana Biden memiliki pengaruh atas Netanyahu untuk membujuknya bahwa tidak ada hal baik yang dapat terjadi dengan Arab Saudi jika dia membiarkan situasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur meledak,” imbuhnya.Dia menambahkan bahwa Biden juga akan melihat normalisasi penuh antar negara sebagai kepentingan Amerika Serikat, terutama sebagai cara untuk melawan pengaruh Iran. Pejabat Biden telah lama mengatakan itu adalah tujuan mereka untuk membangun kesepakatan era Trump.Namun, permintaan Riyadh menghadirkan beberapa kendala. Pejabat AS telah lama mewaspadai upaya Arab Saudi untuk membangun program nuklir sipil. Mereka khawatir itu bisa menjadi langkah pertama menuju senjata nuklir, yang mungkin dicari Riyadh sebagai jaminan terhadap Iran yang berpotensi memiliki senjata nuklir.Tidak jelas apa syarat-syarat perjanjian keamanan itu, tetapi kemungkinan besar mereka tidak memenuhi jaminan pertahanan bersama seperti yang mengikat negara-negara NATO.Bahkan jika Presiden Biden bersedia memenuhi persyaratan Pangeran Mohammed bin Salman, dia kemungkinan akan menghadapi perlawanan kuat di Kongres, di mana banyak Demokrat baru-baru ini mendesak untuk menurunkan hubungan dengan kerajaan Saudi.“Hubungan kami dengan Arab Saudi harus menjadi hubungan bilateral langsung,” kata Senator Christopher S. Murphy, Demokrat dari Connecticut dan anggota Komite Hubungan Luar Negeri.“Orang-orang Saudi secara konsisten berperilaku buruk, berulang kali,” tambahnya.Murphy pun telah mendesak pembatasan penjualan senjata AS yang mungkin digunakan kerajaan di Yaman, di mana intervensi koalisi pimpinan Saudi telah menyebabkan korban sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan.“Jika kita akan menjalin hubungan dengan Saudi di mana kita melakukan penjualan senjata yang lebih signifikan, itu harus ditukar dengan perilaku yang lebih baik terhadap Amerika Serikat, bukan hanya perilaku yang lebih baik terhadap Israel,” tambahnya.Sebagai calon presiden tahun 2020, Biden berjanji untuk menjadikan Arab Saudi sebagai ‘pariah’ (terisolasi) internasional atas perilakunya dalam perang di Yaman, dan untuk membayar harga atas pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi 2018.Di awal masa jabatannya, Biden merilis laporan intelijen rahasia yang menemukan bahwa pembunuhan Khashoggi ‘disetujui’ oleh Pangeran Mohammed. Sejak itu, Arab Saudi membuat marah pejabat Biden dengan pemotongan produksi minyak, yang menurut mereka merugikan konsumen Amerika dan menghasilkan keuntungan untuk mesin perang Rusia yang dibiayai besar-besaran oleh minyak.