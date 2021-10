AS dan Maroko Persiapkan African Lion, Latihan Militer Terbesar di Afrika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rabat: Sebuah latihan militer bertajuk African Lion dijadwalkan berlangsung pada 2022. Dipimpin Amerika Serikat , latihan militer terbesar di benua Afrika itu akan melibatkan pasukan dari Maroko, Tunisia, dan Senegal.Menurut keterangan beberapa sumber diplomatik, Maroko dipastikan ikut serta dalam African Lion tahun depan. Sementara menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Maroko , pembicaraan mengenai latihan tersebut sudah berlangsung di kota Agadir."Bersiaplah untuk African Lion 2022! Perencanaan latihan militer terbesar di Afrika ini sudah dimulai di Agadir, yang dihadiri personel militer dari Maroko, AS, Tunisia, Senegal, dan Ghana," tulis Kedubes AS di Rabat via Twitter, dikutip dari The New Arab, Sabtu, 30 Oktober 2021.Dibentuk pada 2002 antara Korps Marinir AS dan Angkatan Bersenjata Maroko, African Lion telah mencatat sejarah peningkatan kapabilitas, penguatan hubungan dan kesiapan tempur antar negara peserta.African Lion tahun ini telah berlangsung di Agadir dan Kenitra pada Juni lalu. Beberapa latihan militer itu tak hanya berlangsung di Maroko, tapi juga Senegal dan Tunisia.Baca: Ribuan Personel TNI AD dan US Army Latihan Militer Bersama Latihan tahun ini menghadirkan lebih dari 7.000 peserta dari sembilan negara dan NATO, termasuk Inggris, Brasil, Kanada, Tunisia, Senegal, Belanda, Italia, dan hampir 30 pengawas militer dari negara-negara yang mewakili benua Afrika, Eropa dan AS.Aktivitas dalam latihan African Lion meliputi bantuan kemanusiaan, operasi pengisian bahan bakar di udara, taktik angkatan laut, dan pengembangan kemampuan pertahanan siber."Rangkaian latihan ini berfokus pada kesiapan. Kesiapan mitra-mitra kami, dan kesiapan pasukan kami. Latihan ini menggabungkan berbagai ide, pengalaman, dan kapabilitas untuk saling memperkuat antar mitra," kata pemimpin Komando Afrika AS, Jenderal Stephen Townshend dalam pernyataan yang dirilis Kedubes AS di Rabat.