Indonesia Raih 2 Penghargaan Bergengsi di Gourmand World Cookbook Awards

(WIL)

?Riyadh: Indonesia berhasil mencetak prestasi luar biasa dengan memenangkan dua penghargaan penting di Gourmand World Cookbook Awards. Penghargaan ini merupakan bagian dari Saudi Feast Food Festival, acara kuliner terbesar di Timur Tengah, yang diselenggarakan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi pada 27-29 November 2023. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi , Dr. Abdul Aziz Ahmad, menerima penghargaan atas nama Indonesia pada tanggal 27 November.Dalam sambutannya, Dubes Aziz menyampaikan rasa bangga dan apresiasi terhadap karya penulis dan penerbit Indonesia yang telah mengangkat reputasi kuliner Indonesia ke panggung internasional."Semoga buku-buku yang mendapatkan Gourmand Awards ini akan diikuti oleh buku-buku lainnya," harap Dubes Aziz, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 1 Desember 2023.Dua buku dari Indonesia yang dianugerahi penghargaan Gourmand World Cookbook Awards adalah "Tales of the Lands Beneath the Winds" (Negeri di Bawah Angin) oleh Negeri Rempah Foundation pada kategori "Special Award of the Jury," dan "The Indonesia Table" oleh Petty Pandean-Pelliot yang terpilih sebagai "The Best Asian Cookbook in the World."Kedua buku ini merupakan bagian dari kumpulan 11 buku yang mewakili Indonesia pada Gourmand Award 2023, antara lain "Comfort Food" oleh Omar Niode Foundation - Diomedia, "100 Makanan Mak Nyus Tradisional Recipes" oleh Bondan Winarno (Penerbit Buku Kompas), dan "Our Bali, Your Bali," oleh Dean Keddell.Kemenangan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri kuliner dan penerbitan global. Kehadiran buku-buku Indonesia di Gourmand Awards bukan hanya pengakuan atas kualitas tetapi juga wujud dari keragaman budaya kuliner yang dimiliki Indonesia.Penulis dan penerbit dari Indonesia hadir ke Riyadh untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, presentasi, lokakarya, dan upacara penghargaan Gourmand Awards. Gourmand Awards ini dihadiri oleh para penggiat kuliner dari lebih lima puluh negara.Gourmand World Cookbook Awards adalah penghargaan internasional untuk buku-buku masakan sejak 1995. Setiap Gourmand Awards diikuti lebih dari 100 negara yang mencakup ribuan entri buku masakan, buku digital, dan program televisi yang menyoroti kekayaan dan keragaman budaya kuliner global. Kegiatan ini merupakan bagian dari Saudi Feast Food Festival yang menampilkan kekayaan kuliner dari berbagai wilayah di Arab Saudi.