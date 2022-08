Anggota Senat AS Desak Biden Tolak Visa Presiden Iran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Sebanyak delapan orang anggota senat dari Partai Republik Amerika Serikat (AS) telah berpesan kepada Presiden Joe Biden untuk menolak visa Presiden Iran Ebrahim Raisi yang berencana untuk terbsang ke pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September mendatang.Pada awal minggu ini, juru bicara negara Iran menyampaikan bahwa Raisi tengah berencana untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB di New York untuk pertama kalinya, dilansir dari Iran Internasional, Kamis, 4 Agustus 2022. Tahun lalu, semenjak ia menjabat, ia belum melakukan perjalanan ke New York dan mengirimkan video yang merujuk pada pertemuan Majelis Umum.“Keterlibatan Raisi dalam pembunuhan massal dan rezimnya yang mengacu untuk membunuh para pejabat AS di tanah Amerika, membuat Raisi serta rekan-rekanya untuk memasuki negara ini dengan ancaman terhadap keamanan nasional yang tidak dapat ditoleransi,” ujar kedelapan Senat AS, termasuk Senat Tom Cotton, March Rubio, Joni Ernst, dan Ted Cruz kepada Biden.Raisi mendapatkan tuduhan sebagai salah satu anggota dalam komisi pembunuhan yang memerintahkan eksekusi singkat terhadap ribuan tahanan politik Iran pada tahun 1988.Pekan lalu, dewan penegak hukum AS berhasil menahan seorang pria dengan senapan berburu jenis AK047 di Brooklyn, dekat dengan perumahan jurnalis Iran ternama dan aktivis pembela perempuan, Masih Alinejad – yang dipercaya menjadi target dari rezim Iran. Tahun lalu, Amerika Serikat membongkar rencana intelijen Iran untuk menculik aktivis tersebut.Dalam surat yang dituliskan oleh para Senat, mereka menyebut bahwa kini pemerintah AS perlu memprioritaskan penolakan visa serta para diplomat Iran untuk mengunjungi PBB – dalam artian mendesak Presiden Joe Biden untuk menolak masuk Raisi dan pejabat Iran lainnya ke dalam negaranya. (