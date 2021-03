10 Roket Hantam Pangkalan Irak yang Tampung Pasukan AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baghdad: Setidaknya 10 roket menghantam sebuah pangkalan militer di Irak utara yang menampung pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat pada Rabu, 3 Maret 2021. Koalisi AS sejauh ini belum menginformasikan ada tidaknya korban tewas atau luka.Kolonel Wayne Marotto dari koalisi AS mengatakan bahwa 10 roket menghantam pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi Anbar pada Rabu pagi pukul 07.20 waktu setempat.Selang beberapa saat usai pernyataan koalisi, militer Irak merilis pernyataan bahwa serangan terbaru tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Irak mengatakan pihaknya telah menemukan tempat peluncuran 10 roket tersebut.Dikutip dari NTD, ini merupakan serangan pertama di pangkalan militer Irak sejak AS menghantam sekelompok milisi di perbatasan Irak-Suriah pekan kemarin.Baca: 22 Orang Tewas dalam Serangan Udara AS di Suriah Serangan hari ini terjadi dua hari menjelang jadwal kunjungan Paus Fransiskus ke Irak. Nantinya, Fransiskus dijadwalkan mengunjungi ibu kota Baghdad, wilayah Irak selatan, dan kota Irbil.Gempuran AS di perbatasan Irak-Suriah pekan kemarin merupakan respons atas rangkaian serangan roket terhadap aset-aset Amerika, termasuk yang menewaskan seorang kontraktor koalisi.Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon mengatakan bahwa serangan di perbatasan Irak-Suriah merupakan "respons militer yang sesuai" usai Washington berkonsultasi dengan para mitra koalisi.Kolonel Marotto mengatakan pasukan keamanan Irak sedang memimpin investigasi serangan terbaru di Ain al-Asad, termasuk menyelidiki grup mana yang meluncurkan 10 roket tersebut.(WIL)