Mesir Tegaskan Kapten Kapal Bertanggung Jawab Penuh atas Insiden Ever Given

Ismailia: Kapten MV Given bertanggung jawab penuh atas insiden terjebaknya kapal tersebut di Terusan Suez pada Maret lalu, menurut Otoritas Terusan Suez (SCA) pada Minggu, 30 Mei. Badan MV Given yang menghalangi Terusan Suez selama enam hari telah memicu salah satu krisis terbesar dalam bidang distribusi barang via kapal-kapal kargo."(Insiden) terjadi karena adanya serangkaian perintah yang berulang kali disampaikan kapten dalam waktu yang sangat singkat," kata Kapten al-Sayed Shuaisha, kepala tim investigasi SCA, kepada awak media di kota Ismailia.April lalu, otoritas Mesir menyita Ever Given, salah satu kapal kontainer terbesar di dunia. Kapal sepanjang 400 meter dengan bobot 200 ribu ton itu sempat terjebak di area dangkal Terusan Suez pada 23 Maret, dan menghalangi lalu lintas perdagangan selama enam hari.Kerugian sektor perdagangan akibat MV Given diperkirakan mencapai belasan hingga puluhan juta dolar per hari."Data dari kotak hitam kapal membuktikan bahwa (insiden) ini bukan kesalahan dari para mentor SCA," tegas Shuaisha, dilansir dari laman CGTN pada Senin, 31 Mei 2021.Masih dari data yang sama, lanjut Shuaisha, tiga kapal lain telah melintasi Terusan Suez beberapa saat sebelum Ever Given.Pada 25 Maret, kapal Ever Given sepanjang 400 meter, milik perusahaan asal Jepang Shoei Kisen KK, berlayar dari Tiongkok menuju Belanda dengan membawa ribuan kontainer dengan bobot hampir 220 ribu ton. Diduga karena tertiup angin kencang, Ever Given terdorong dan tersangkut di area dangkal Terusan Suez. Penyelidikan SCA membuktikan bahwa cuaca bukan faktor utama dalam insiden MV Given.Otoritas Mesir berhasil mengapungkan kembali Ever Given lewat upaya gabungan sejumlah kapal tongkang dan pengeruk.Jumat kemarin, SCA berhasil "menyelamatkan" satu lagi kapal kargo yang sempat terjebak di area dangkal Terusan Suez. Kapal Maersk Emerald asal Singapura itu berhasil diapungkan kembali dalam waktu singkat berkat bantuan sejumlah kapal tongkang.Baca: Mesir Mulai Perluas Bagian Selatan Terusan Suez (WIL)