Korban Sipil Serangan AS di Suriah Diyakini sebagai Pemimpin Al-Qaeda

Washington: Pasukan Operasi Khusus Amerika Serikat (AS) melakukan apa yang disebut Pentagon sebagai misi kontraterorisme yang ‘berhasil’ di barat laut Suriah Kamis pagi. Tapi serangan komando berisiko terhadap apa yang diyakini sebagai pemimpin Al-Qaeda terjadi di tengah laporan dari tempat kejadian bahwa beberapa warga sipil, termasuk anak-anak mungkin telah tewas atau terluka.“Helikopter Amerika mengangkut pasukan komando ke posisi pada tengah malam, mengelilingi sebuah rumah di Atmeh, sebuah kota dekat perbatasan dengan Turki di Provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak,” menurut analis Amerika yang memantau laporan media sosial Suriah dan Syrian Observatory for Human Rights, seperti dikutip The New York Times, Senin 3 Februari 2022.“Kebuntuan yang panjang dan menegangkan terjadi, dengan pengeras suara helikopter membunyikan peringatan dalam bahasa Arab agar wanita dan anak-anak di dalam rumah mengungsi,” menurut media sosial dan akun saksi.“Setelah sekitar dua jam, pertempuran besar meletus, dengan granat berpeluncur roket dan api lainnya meluncur dari rumah dan bangunan di sekitarnya ke arah pasukan Amerika,” imbuh laporan tersebut.Baca: Koalisi Pimpinan AS Serang Rumah Militan Asing di Suriah Saksi mata menyebutkan, selama operasi, salah satu helikopter Amerika mengalami masalah mekanis, terpaksa mendarat dan kemudian dihancurkan oleh pesawat serang Amerika. Pada titik tertentu, pasukan komando Amerika dan helikopter mereka yang tersisa terbang.Tak lama setelah tengah malam pada Kamis di Washington, John F. Kirby, Juru Bicara Pentagon, mengeluarkan pernyataan singkat: “AS Pasukan Operasi Khusus di bawah kendali Komando Pusat AS melakukan misi kontraterorisme malam ini di barat laut Suriah. Misi berhasil. Tidak ada korban AS. Informasi lebih lanjut akan diberikan saat tersedia.”Direktur Middle East Institute’s Syria and Countering Terrorism and Extremism Programs, Charles Lister, video dari tempat kejadian di media sosial menunjukkan orang-orang menarik setidaknya sembilan pria, wanita dan anak-anak dari puing-puing rumah yang rusak parah.Saksi mata menyatakan bahwa serangan balik Amerika terhadap rumah menyebabkan kerusakan, tetapi seorang pejabat senior militer Amerika mengatakan ada ledakan di dalam rumah yang tidak terlindung oleh senjata AS.“Ukuran, ruang lingkup dan durasi pertempuran menunjukkan bahwa target serangan itu kemungkinan adalah tokoh senior Al-Qaeda,” kata Lister. Fakta bahwa Amerika Serikat mengambil risiko mengirim pasukan komando, dan tidak hanya meluncurkan serangan udara, juga menunjukkan bahwa fokus serangan itu adalah seorang tokoh senior.Pejabat Amerika menolak untuk mengidentifikasi target, menolak untuk mengomentari apakah itu adalah pemimpin senior regional Al-Qaeda, atau bahkan pemimpin tertinggi kelompok teroris itu sendiri, Ayman al-Zawahri, yang diyakini berada di daerah perbatasan terjal yang membentang di Afghanistan dan Pakistan. Gedung Putih dihebohkan pada Rabu malam tentang sesuatu yang rahasia sedang terjadi, dan para pejabat Pentagon luar biasa bungkam tentang perincian misi tersebut.Memang, serangan komando yang dilakukan dengan helikopter memiliki kemiripan dengan serangan pada Oktober 2019 yang berujung pada kematian Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin Islamic State (ISIS) . Penggerebekan itu terjadi tidak jauh dari yang terjadi pada hari Kamis.Lister mengatakan bahwa daerah Atmeh memiliki kamp-kamp yang padat yang digunakan anggota Al-Qaeda untuk bersembunyi di antara orang-orang yang terlantar akibat konflik.Provinsi Idlib adalah rumah bagi banyak kelompok ekstremis Islam yang kejam, yang didominasi oleh Hayat Tahrir al-Sham, sebelumnya Front Nusra, yang sebelumnya terkait dengan Al-Qaeda. Pasukan militer Suriah, yang didukung oleh senjata Iran dan Rusia, telah menargetkan kelompok tersebut. Kelompok terkemuka lainnya adalah Hurras al-Din, afiliasi Al-Qaeda.Hurras al-Din muncul pada awal 2018 setelah beberapa faksi memisahkan diri dari Front Nusra, yang setidaknya secara terbuka telah menjauhkan diri dari kepemimpinan keseluruhan Al-Qaeda. Hurras al-Din adalah penerus Khorasan Group, sebuah organisasi kecil tapi berbahaya dari operasi senior Al-Qaeda yang dikirim Zawahri ke Suriah untuk merencanakan serangan terhadap Barat.Provinsi ini telah menjadi lokasi serangan udara Amerika dalam beberapa bulan terakhir, tetapi laju aktivitas di sana jauh lebih kecil dari serangan koalisi pimpinan Amerika terhadap sisa-sisa ISIS di timur laut Suriah.Pada awal Desember, sebuah pesawat tak berawak MQ-9 Reaper Amerika melakukan serangan terhadap seorang yang diduga pemimpin dan perencana senior Al-Qaeda di Idlib. Namun tinjauan awal serangan itu menunjukkan bahwa rudal drone itu menyerang pemimpin Al-Qaeda dengan sepeda motor dan keluarga Suriah di dalam mobil yang dekat dengan sepeda motor.Komando Pusat militer membuka penyelidikan atas insiden tersebut, yang hasilnya belum dipublikasikan.“Kami membenci hilangnya nyawa tak berdosa dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mencegahnya,” Kapten Bill Urban, kepala juru bicara Komando Pusat, mengatakan di the New York Times.“Kemungkinan korban sipil segera dilaporkan sendiri ke Komando Pusat AS. Kami sedang memulai penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut dan akan merilis hasilnya jika sesuai,” tutur Urban.Dua bulan sebelumnya, pada Oktober, sebuah MQ-9 melakukan serangan udara di barat laut Suriah yang menurut pejabat militer menewaskan seorang pemimpin senior Al-Qaeda, Abdul Hamid al-Matar. Dan pada 20 September, serangan udara Amerika di dekat Idlib menewaskan seorang pemimpin Al-Qaeda, Salim Abu Ahmad, kata pejabat militer AS.