Iran Sebut AS Tetapkan Syarat-Syarat Baru dalam Dialog Nuklir JCPOA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) "menerapkan syarat-syarat baru" dalam negosiasi untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 -- Joint Comprehensive Plan of Action ( JCPOA )."Mengenai isu pencabutan sanksi, mereka (AS) tertarik untuk mengajukan dan menerapkan syarat-syarat baru di luar negosiasi," kata Amir-Abdollahian, dilansir dari The New Arab, Minggu, 10 April 2022."Dalam dua atau tiga pekan terakhir, kubu Amerika telah mengajukan banyak permintaan yang kontradiktif dengan sebagian paragraf dari dokumen (JCPOA)," sambungnya.Iran telah menegosiasikan ulang JCPOA secara langsung selama satu tahun dengan Prancis, Jerman, Inggris, Rusia dan Tiongkok. Sementara dengan AS, negosiasi dilakukan secara tidak langsung di Wina, Austria."Amerika terus berbicara mengenai pentingnya negosiasi langsung, tapi kami tidak melihat adanya benefit dari dialog secara langsung dengan Amerika Serikat," sebut Amir-Abdollahian.Baca: AS Kehilangan Optimisme Perjanjian Nuklir Iran JCPOA mengatur mengenai pencabutan sanksi Iran, dan sebagai gantinya, Teheran harus membatasi program nuklirnya agar tidak bisa dikembangkan menjadi senjata. Iran berulang kali membantah adanya niat untuk membuat senjata nuklir.Tiga tahun sejak disepakatinya JCPOA, AS yang dipimpin Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut. AS kemudian menjatuhkan kembali serangkaian sanksi kepada Iran, dan Teheran pun merespons dengan melanggar beberapa poin JCPOA."Kami mencari pencabutan sanksi, tapi dengan penuh kehormatan dan perjanjian yang bertahan lama," tutur Amir-Abdollahian.Dialog di Wina bertujuan untuk mengembalikan AS ke JCPOA, yang meliputi poin pencabutan sanksi dan kepatuhan penuh Iran terkait pembatasan program nuklirnya.