Bikin Macet Terusan Suez, Pemilik Kapal Ever Given Mesti Bayar Kompensasi Bernilai Fantastis

Jakarta: Kapal Ever Given diizinkan meninggalkan Terusan Suez setelah ditahan pihak berwajib. Kapal tersebut ditahan karena membuat salah satu jalur lintas pelayaran terpadat di dunia itu macet.Otoritas Terusan Suez akhirnya melepaskan kapal Ever Given setelah pemiliknya menyetujui pemberian kompensasi.“Otoritas Terusan Suez tidak memerinci isi kesepakatan untuk kompensasi tersebut. Namun, informasinya pihak Ever Given diharuskan membayar kompensasi sebesar US$557 juta,” ujar presenter Metro TV, Marvin Sulistio, dalam program Metro Siang , Kamis, 8 Juli 2021.Perusahan asal Jepang pemilik Ever Given, Shoei Kisen, sepakat memberikan kompensasi terhadap otoritas Terusan Suez. Kesepakatan itu tercapai setelah perundingan berlangsung lebih dari 3 bulan.Kesepakatan ditandatangani di Kota Ismailia pada Rabu, 7 Juli 2021, waktu setempat. Kapal Ever Given diperbolehkan meninggalkan Terusan Suez setelah kesepakatan diteken.(SUR)