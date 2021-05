Mesir Sukses 'Selamatkan' Satu Kapal Lagi di Terusan Suez

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kairo: Sebuah kapal kontainer berhasil diapungkan kembali setelah terjebak di area dangkal Terusan Suez . Peristiwa ini terjadi sekitar dua bulan usai insiden kapal MV Ever Given menghentikan total arus lalu lintas di rute perdagangan tersebut."Kapal kontainer asal Singapura Maersk Emerald terjebak di area dangkal karena kerusakan mesin dan kemudi saat melakukan transit pada Jumat kemarin," ujar Otoritas Terusan Suez (SCA), dikutip dari laman Yeni Safak pada Sabtu, 29 Mei 2021.SCA mengatakan, operasi penyelamatan Maersk Emerald berlangsung cepat. Kapal sepanjang 353 meter itu pun berhasil diapungkan kembali dalam waktu singkat berkat bantuan sejumlah kapal tongkang.Maret lalu, kapal MV Ever Given terjebak di area dangkal Terusan Suez, menghalangi sekitar 320 kapal yang hendak melakukan aktivitas perdagangan di perairan tersebut. Insiden MV Given memicu krisis pasokan beragam barang, terutama untuk benua Eropa.Otoritas Mesir membutuhkan waktu enam hari untuk menarik MV Given dan mengapungkannya kembali.Sementara itu, Pemerintah Mesir memulai proyek perluasan Terusan Suez pada pertengahan Mei. Mesir mulai mengeruk bagian selatan Terusan Suez agar rute perdagangan internasional tersebut menjadi semakin luas dan dapat dilalui lalu lintas dua arah.Kepala SCA Osama Rabie mengatakan bahwa proyek ini adalah kelanjutan dari pengembangan saluran air yang dimulai dengan pembukaan Terusan Suez baru pada 2015. Ia menyebut, pengerukan ini akan berlangsung dalam beberapa fase.Proyek ini, lanjut Rabie, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi Terusan Suez dan mengurangi waktu transit di kalangan kapal kargo.(WIL)