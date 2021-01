AS Minta Iran untuk Bebaskan Kapal Tanker Korea Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Iran untuk membebaskan kapal tanker Korea Selatan (Korsel) yang disita sejak 4 Januari 2021. Sementara AS menilai Iran telah mengancam hak dan kebebasan navigasi di Teluk Persia.Baca: Iran Sita Tanker Kimia Milik Korea Selatan Amerika Serikat (AS) telah meminta Iran untuk melepaskan kapal tanker Hankuk Chemi yang mereka sita di Teluk. Negeri Paman Sam juga menuding Iran mengancam kebebasan navigasi sebagai jalan keluar dari sanksi ekonomi.“Pemerintah (Iran) terus mengancam hak navigasi dan kebebasan di Teluk Persia sebagai bagian dari upaya yang jelas untuk memeras komunitas internasional agar mengurangi tekanan sanksi. Kami bersama Korea Selatan menyerukan agar Iran segera melepaskan kapal tanker itu,” sebut seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, seperti dikutip the Independent, Selasa 5 Januari 2021.Kantor berita Iran, Tasnim menyatakan, kapal tanker itu disita oleh Garda Revolusi Iran karena melanggar ‘protokol lingkungan’.Ketegangan meningkat antara Iran dan AS setahun setelah pemerintahan Presiden Donald Trump membunuh komandan Garda Revolusi Qassem Soleimani. AS juga menarik diri dari kesepakatan nuklir yang ditandatangani Iran dengan negara besar lain termasuk AS, pada 2015.Iran telah mulai memperkaya uranium hingga kemurnian 20 persen. Ini merupakan pelanggaran paling signifikannya terhadap kesepakatan 2015 itu yang membatasi program teknologi nuklirnya.Baca: Dua ABK WNI Turut Ditahan dari Kapal Tanker Korsel yang Disita Iran Sementara menurut pengamat, langkah-langkah itu bersama-sama menandakan bahwa Iran sedang mencoba memperkuat posisinya menjelang pembicaraan dengan pemerintahan Biden yang akan datang. Mereka akan menanggapi tekanan Negeri Paman Sam dengan manuvernya sendiri untuk menyesuaikan dengan eskalasi AS."Iran ingin mencegah kemungkinan serangan AS," kata Thomas Juneau, spesialis Timur Tengah di Universitas Ottawa dan mantan analis Kementerian Pertahanan Kanada."Perlu sinyal bahwa ia mampu bertindak. Pada saat yang sama, Iran menempatkan bagiannya untuk memaksimalkan posisinya dengan pemerintahan Biden ketika mulai menjabat. Itu berada di bawah tekanan besar-besaran dari AS dan kebutuhannya untuk membangun aset yang diperdagangkan,” tegasnya.Iran terus memperluas program nuklirnya di luar batas yang ditetapkan oleh kesepakatan nuklir Iran sebagai tanggapan atas kampanye agresif sanksi AS yang telah merusak ekonominya.Biden dan anggota timnya yang baru datang mengatakan bahwa mereka ingin sekali masuk kembali ke kesepakatan Iran sambil juga menegosiasikan aspek lain dari apa yang mereka gambarkan sebagai perilaku mengganggu Iran di kawasan itu, termasuk dukungannya untuk kelompok bersenjata dan program misilnya. Tetapi RUU yang disahkan oleh anggota parlemen Iran dalam beberapa hari terakhir dapat melarang pembicaraan dengan AS tentang topik apa pun selain program nuklirnya.(REN)