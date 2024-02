Bersiap, WNI di Kenya Nyoblos Duluan Sabtu Ini

(WIL)

WNI yang berada di Nairobi akan melakukan pemungutan suara lebih dahulu pada Sabtu, 10 Februari mendatang. Ketua Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Nairobi, Maya Muhdar menuturkan, ada tiga metode yang dapat dipilih oleh para WNI di sana, yakni memilih di tempat pemungutan suara (TPS), Kotak Suara Keliling (KSK), dan pos.Untuk pemungutan suara di Nairobi, akan dilakukan mulai dari pukul 10.00 sampai 16.00 waktu setempat."Pada 10 Februari dari jam 10.00 pagi waktu Nairobi sampai jam 16.00 sore, kita tunggu para pemilih untuk memilih di TPS 001 di Nairobi," ucap Maya dalam 30 Minutes Around the World Kementerian Luar Negeri RI, Kamis, 8 Februari 2024.Maya mengungkapkan, jika sesuai dengan Data Pemilih Tetap (DPT), ada 83 orang yang melakukan pemungutan surat suara. PPLN Nairobi, kata Maya, juga merangkap beberapa negara lainnya seperti Somalia, Kongo dan Uganda.Untuk pemilih dengan metode KSK, sudah dilakukan pada 4 Februari lalu. Maya menuturkan, ada 2 KSK di Mombasa, Kenya dan Kampala, Uganda.Sementara untuk via pos, surat suara sudah dikirim dari 2-11 Januari. Maya menyebutkan, ada dua metode pos di Somalia, yakni di Mogadishu dan Hargeisa.Begitu pula dengan WNI di Kongo, surat suara sudah dikirim via pos sejak 12-16 Januari lalu.Maya mengungkapkan, jika sesuai dengan Data Pemilih Tetap (DPT), ada 83 orang yang melakukan pemungutan surat suara.Untuk di Nairobi, pemungutan suara dilakukan di halaman KBRI Nairobi, untuk mereka yang mencoblos langsung. Maya menjelaskan, akan ada 3 bilik suara dengan dua kotak suara - untuk calon presiden dan calon wakil presiden, dan untuk DPR.Semua alat, katanya, sudah disediakan kurang lebih sama seperti yang di Indonesia.Meskipun sudah menyoblos lebih dulu, penghitungan suara akan tetap dilakukan pada 14 Februari, sama seperti di Indonesia. Maya menuturkan, ini sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)."Jadi suara yang diberikan dengan metode KSK pada 4 Februari dan yang dikirim via pos kita keep sampai 14 Februari. Begitu di Indonesia sudah selesai, baru kita hitung. Jadi hitungnya seperempak seperti di Indonesia," katanya."Walaupun kita coblos duluan, tpi penghitungannya tetap 14 Februari," pungkasnya.