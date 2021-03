AS Tetapkan ISIS di Kongo dan Mozambik ke Daftar Teroris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menetapkan Islamic State - Republik Demokratik Kongo ( ISIS- DRC) dan di Mozambik (ISIS-Mozambik) sebagai Organisasi Teroris Asing.“Departemen juga telah menunjuk ISIS-DRC dan ISIS-Mozambik sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT) di bawah Perintah Eksekutif 13224. Sementara juga menunjuk masing-masing pemimpin organisasi tersebut, Seka Musa Baluku dan Abu Yasir Hassan, sebagai SDGT,” pernyataan Kemenlu AS, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom, Kamis 11 Maret 2021.“Sebagai akibat dari penunjukan ini, di antara konsekuensi lainnya, semua properti dan kepentingan di properti milik mereka yang ditunjuk yang tunduk pada yurisdiksi AS, diblokir. Sedangkan bagi warga AS pada umumnya dilarang terlibat dalam transaksi apa pun dengan mereka,” imbuh pernyataan itu.“Lembaga keuangan asing yang dengan sengaja melakukan atau memfasilitasi transaksi signifikan apa pun atas nama kelompok atau individu ini dapat dikenai sanksi akun koresponden AS atau akun yang dapat dibayarkan. Selain itu, memberikan dukungan materi atau sumber daya kepada ISIS-DRC atau ISIS-Mozambik merupakan kejahatan, atau mencoba atau bersekongkol untuk melakukannya,” tegas Kemenlu AS.ISIS mengumumkan peluncuran Negara Islam Provinsi Afrika Tengah (ISCAP) pada April 2019 untuk mempromosikan keberadaan elemen terkait ISIS di Afrika Tengah, Timur, dan Selatan. Meskipun media terkait ISIS menggambarkan ISCAP sebagai struktur yang bersatu, ISIS-DRC dan ISIS-Mozambik adalah kelompok yang berbeda dengan asal yang berbeda.ISIS-DRC, juga dikenal sebagai Allied Democratic Forces (ADF) dan Madinah di Tauheed Wau Mujahedeen, di antara nama-nama lain, bertanggung jawab atas banyak serangan di Provinsi Kivu Utara dan Ituri di DRC timur.Di bawah kepemimpinan Seka Musa Baluku, ISIS-DRC terkenal di wilayah ini karena kekerasan brutal terhadap warga Kongo dan pasukan militer regional, dengan serangan yang menewaskan lebih dari 849 warga sipil pada 2020 saja, menurut laporan PBB di ADF. ADF sebelumnya diberi sanksi oleh Kementerian Keuangan AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB pada 2014 atas kekerasan dan kekejamannya.Kementerian Keuangan AS juga memberikan sanksi kepada enam anggota ADF, termasuk pemimpin Seka Musa Baluku, pada 2019 di bawah program sanksi Global Magnitsky atas peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dengan daftar sanksi PBB berikutnya untuk Baluku pada awal 2020 di bawah program sanksi Kongo.ISIS-Mozambik, juga dikenal sebagai Ansar al-Sunna (dan secara lokal sebagai al-Shabaab di Mozambik), di antara nama-nama lain, dilaporkan berjanji setia kepada ISIS pada awal April 2018, dan diakui oleh ISIS sebagai afiliasi pada Agustus 2019 Sejak Oktober 2017.Sel ISIS di Mozambik yang dipimpin oleh Abu Yasir Hassan ini telah menewaskan lebih dari 1.300 warga sipil, dan diperkirakan lebih dari 2.300 warga sipil, anggota pasukan keamanan, dan tersangka militan ISIS-Mozambik telah terbunuh sejak kelompok teroris itu mememulai pemberontakan ekstremisnya yang kejam. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengatur serangkaian serangan berskala besar dan canggih yang mengakibatkan direbutnya pelabuhan strategis Mocimboa da Praia, Provinsi Cabo Delgado. Serangan ISIS-Mozambik telah menyebabkan hampir 670.000 orang mengungsi di bagian utara Mozambik.Penetapan ini memberi tahu publik AS dan komunitas internasional bahwa kelompok ini telah melakukan atau menimbulkan risiko yang signifikan untuk melakukan tindakan terorisme, dan mereka mengidentifikasi pemimpinnya. Penunjukan teroris mengekspos dan mengisolasi entitas dan individu, dan menolak akses mereka ke sistem keuangan AS. Selain itu, penunjukan dapat membantu kegiatan penegakan hukum lembaga AS dan pemerintah lainnya.(FJR)