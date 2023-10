Kapal Perang dan Pasokan Amunisi AS Mulai Berdatangan ke Israel

Advertisement

Kapal induk USS Gerald R Ford telah tiba di Mediterania timur. Ketibaan kapal ini disampaikan Komando Pusat Amerika Serikat (AS)."Kedatangan pasukan berkemampuan tinggi ini ke wilayah tersebut merupakan sinyal pencegahan yang kuat jika ada pihak yang memusuhi Israel mempertimbangkan untuk mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini," kata Jenderal Michael Kurilla, komandan Komando Pusat AS, dalam sebuah pernyataan.Laman Al Jazeera, Rabu, 11 Oktober 2023 melaporkan, kapal induk ini mencakup delapan skuadron pesawat serang dan pendukung. Kapal ini didampingi oleh kapal penjelajah USS Normandy serta kapal perusak USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney dan USS Roosevelt.Sementara itu, pesawat pertama yang membawa amunisi 'canggih' AS sudah mendarat di IsraelMiliter Israel mengatakan, pesawat pertama yang membawa amunisi “canggih” AS telah mendarat di Israel, usai Washington mengumumkan akan mengirimkan pasokan baru berupa pertahanan udara, amunisi, dan bantuan keamanan lainnya kepada sekutunya.Pengiriman senjata ini untuk memerangi Hamas."Perangkat keras militer akan memungkinkan serangan yang signifikan dan persiapan untuk skenario tambahan," kata Pentagon."Kami berterima kasih atas dukungan dan bantuan Amerika kepada IDF (militer Israel) pada khususnya, dan kepada Negara Israel pada umumnya, selama periode yang penuh tantangan ini," imbuh militer.Penambahan senjata untuk Israel dilakukan AS menjelang kemungkinan serangan darat militer Tel Aviv ke Jalur Gaza menyusul serangan mendadak oleh Hamas pada Sabtu pekan kemarin.Dalam sebuah pernyataan, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa kemungkinan besar warga AS termasuk di antara mereka yang sedang disandera Hamas, walau para pejabat di Negeri Paman Sam berupaya untuk mengonfirmasi hal tersebut."Saya telah mengarahkan tim untuk bekerja dengan rekan-rekan Israel dalam setiap aspek krisis penyanderaan, termasuk berbagi informasi intelijen dan mengerahkan para ahli dari seluruh pemerintahan AS untuk berkonsultasi dan memberi saran kepada rekan-rekan Israel mengenai upaya pembebasan sandera," sebut Biden.Aksi saling serang antara Israel dan Hamas sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 1.600 orang tewas di kedua belah pihak.