Potensi Pecahnya Perang Israel-Palestina Bisa Sampai Lebanon

Washington: Perang yang terjadi antara Israel melawan kelompok militan Hamas berisiko meluas hingga keluar wilayah itu. Menurut para pejabat tinggi Amerika Serikat, hal ini diperparah dengan kehadiran kapal perang AS ke daerah tersebut di tengah konflik perbatasan utara negara dengan Lebanon.Israel menghujani wilayah Gaza dengan bom secara ganas sebagai balasan atas serangan pejuang Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 1.300 warga Israel.Pihak berwenang Gaza, Palestina menyebutkan lebih dari 2.670 warganya tewas akibat serangan balasan itu, seperempat dari mereka merupakan anak-anak. Jumlah korban ditaksir akan bertambah seiring serangan darat Israel ke permukiman padat penduduk dalam beberapa hari ke depan.“Ada risiko peningkatan konflik ini, pembukaan front kedua di utara dan, tentu saja, keterlibatan Iran,” ujar Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan dikutip dari The Straits Times, Senin, 16 Oktober 2023.Sementara itu, menurut Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, pengiriman kapal induk kedua pada Sabtu malam sebagai keputusan AS untuk menghalangi negara atau pihak swasta yang ingin memperparah perang ini.Kapal induk Dwight Eisenhower nantinya akan bergabung dengan armada kecil, termasuk kapal induk Gerald R. Ford di Mediterania Timur. Pihak AS mengklaim kapal induk yang dikirim memuat kapal perang dan pesawat serang sebagai upaya untuk menghentikan konflik regional.Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian mengecam tindakan kejam Israel di Jalur Gaza melalui jaringan berita Al Jazeera yang disampaikan kepada pejabat Israel.“jika mereka tidak menghentikan kekejaman mereka di Gaza, Iran tidak bisa hanya menjadi pengamat,” tutur Hossein.Selain itu, dia juga memperingatkan risiko kerugian yang ditanggung AS apabila perang di wilayah itu meluas.Perbatasan utara Israel turut memanas dengan penyerangan pejuang Hizbullah, Lebanon yang didukung Iran terhadap pos militer Israel dan desa perbatasan utara pada Minggu. Israel kemudian membalas serangan Lebanon tersebut.Beberapa pejabat AS mendesak Israel agar menunda serangan daratnya demi menjaga nilai kemanusiaan bagi warga Gaza yang terjebak di sana.Di sisi lain, Sullivan membahas mengenai paket senjata baru untuk Israel dan Ukraina yang akan ‘jauh lebih tinggi’ daripada yang dilaporkan sebesar USD2,74 miliar. Dia menyebutkan kepada CBS bahwa Presiden Joe Biden akan berdialog dengan Kongres AS minggu ini mengenai paket tersebut.Pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer bilang pihak Senat AS bisa mengambil tindakan terlebih dahulu untuk urusan pendanaan kepada Israel tanpa menunggu DPR.Senator Partai Republik, Lindsey Graham akan melakukan perjalanan ke wilayah konflik itu bersama senator lainnya untuk membahas negosiasi Arab Saudi dan Israel.Ia bermaksud memperkenalkan Rancangan Undang-Undang yang bisa menjadi senjata AS-Israel untuk menjatuhkan Iran dari bisnis minyak apabila Iran menyerang Israel.Pejabat AS mengatakan, mereka akan membantu menjaga kemanusiaan di Gaza dengan memobilisasi bantuan serta mengantisipasi serangan darat yang brutal.Para pejabat Israel menegaskan bahwa ini bukan kampanye yang mudah atau cepat. Tantangan mereka ialah Hamas telah menyandera beberapa oranng di terowongan bawah tanah yang luas.Joe Biden membagikan tulisan di X (dulu Twitter) “Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa mayoritas warga Palestina tidak ada hubungannya dengan serangan mengerikan Hamas, dan menderita akibat serangan tersebut.”AS telah mengutus mantan Duta Besar untuk Turki, David Satterfield untuk menangani masalah kemanusiaan di Timur Tengah. Fokus utamanya pada konflik Gaza.“Termasuk upaya untuk memfasilitasi penyediaan bantuan penyelamatan jiwa bagi orang-orang yang paling rentan dan meningkatkan keselamatan warga sipil”, terang Kementerian Luar Negeri AS.“Kami tidak ikut campur dalam perencanaan militer mereka atau mencoba memberi mereka instruksi atau permintaan khusus untuk perencanaan militer mereka," jelas Sullivan kepada NBC.Sullivan menegaskan ulang bahwa Israel harus tunduk pada hukum perang dengan memberikan hak keselamatan bagi warga sipil.Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan bahwa penyeberangan perbatasan ke Gaza yang dikontrol Mesir akan dibuka kembali dan AS bekerja sama dengan Mesir, Israel, dan PBB untuk mendapat bantuan melalui jalur itu.Diketahui terdapat ratusan ton bantuan dari beberapa negara tertahan di semenanjung Sinai Mesir selama berhari-hari, menunggu perizinan terkait pengiriman yang aman ke gaza dan evakuasi beberapa pemegang paspor asing melalui penyeberangan Rafah.Sullivan bilang pihaknya belum bisa membawa warga AS melewati perbatasan dan belum mengetahui apakah ada orang yang bisa keluar saat ini.Dia juga ingin memastikan warga sipil di Gaza memiliki akses terhadap makanan, air, dan tempat tinggal yang aman. Dirinya mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa para pejabat Israel belakangan menghidupkan kembali pipa air di Gaza selatan.Senator Graham mengatakan kepada Reuters bahwa serangan Israel di wilayah Gaza akan mengakibatkan pertumpahan darah. (