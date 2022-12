Al Jazeera Laporkan Pembunuhan Jurnalis Palestina ke Pengadilan Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(FJR)

Jaringan Media Al Jazeera telah mengajukan permintaan resmi ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis veteran Palestina-Amerika Shireen Abu Akleh Abu Akleh, seorang koresponden televisi Al Jazeera selama 25 tahun, dibunuh oleh pasukan Israel pada 11 Mei 2022 saat dia meliput serangan militer Israel di sebuah kamp pengungsi di Jenin di Tepi Barat yang diduduki utara.Penduduk asli Yerusalem berusia 51 tahun dan memiliki kewarganegaraan AS ini adalah seorang jurnalis yang dihormati secara luas dan memberikan suara kepada orang-orang Palestina melalui liputannya tentang pendudukan Israel.Permintaan itu mencakup berkas penyelidikan komprehensif selama 6 bulan, oleh Al Jazeera yang mengumpulkan semua bukti saksi mata dan rekaman video yang tersedia, serta materi baru tentang pembunuhan Abu Akleh.“Dalam konteks serangan yang lebih luas terhadap Al Jazeera, dan jurnalis di Palestina”, kata Rodney Dixon KC, pengacara Al Jazeera.“Ini bukan insiden tunggal, ini adalah pembunuhan yang merupakan bagian dari pola yang lebih luas yang harus diselidiki oleh jaksa penuntut untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, dan untuk mengajukan tuntutan terhadap mereka,” katanya.Fokusnya ada pada Shireen dan pembunuhan khusus ini. Tapi bukti yang kami ajukan melihat semua tindakan terhadap Al Jazeera karena telah ditargetkan sebagai organisasi media internasional.“Dan bukti menunjukkan bahwa apa yang coba dilakukan otoritas (Israel) adalah membungkamnya,” kata Dixon.Al Jazeera berharap jaksa ICC benar-benar memulai penyelidikan terkait kasus ini setelah permintaan jaringan tersebut. Permintaan tersebut melengkapi pengaduan yang diajukan ke ICC oleh keluarga Abu Akleh pada bulan September, didukung oleh Sindikat Pers Palestina dan Federasi Jurnalis Internasional.Sebuah film dokumenter baru oleh Fault Lines Al Jazeera menunjukkan bagaimana Abu Akleh dan jurnalis lainnya, mengenakan helm pelindung dan rompi antipeluru yang dengan jelas ditandai dengan kata PRESS, diketahui sedang berjalan di depan pasukan Israel ketika mereka diserang.Abu Akleh ditembak di kepala saat dia mencoba melindungi dirinya dengan pohon carob. Produser Al Jazeera Ali al-Samoudi juga ditembak di bahu.Bukti baru yang diajukan oleh Al Jazeera menunjukkan Shireen dan rekan-rekannya ditembaki langsung oleh Pasukan Pendudukan Israel (Israeli Occupation Forces/IOF), Jaringan Media Al Jazeera mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa, 6 Desember 2022.“Bukti menunjukkan bahwa pembunuhan yang disengaja ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menargetkan dan membungkam Al Jazeera,” kata pernyataan tersebut.Pasukan dari Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) tidak akan pernah dipertanyakan, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada hari Selasa, 06 Desember 2022.“Tidak ada yang akan menginterogasi tentara IDF dan tidak ada yang akan memberi tahu kami tentang moral pertempuran, apalagi Jaringan Al Jazeera,” kata Lapid.Menteri Pertahanan Benny Gantz menyatakan belasungkawa kepada keluarga Abu Akleh dan mengatakan militer Israel beroperasi dengan "standar tertinggi".Berbicara di luar pintu masuk ICC pada pagi yang mendung dan cepat setelah Al Jazeera mengajukan permintaannya, Lina Abu Akleh, yang mengenakan lencana dengan wajah bibinya, mengatakan keluarga berharap mereka akan segera melihat hasil yang positif."Kami berharap jaksa penuntut akan mencari kebenaran dan keadilan dan kami berharap pengadilan akan meminta pertanggungjawaban lembaga dan individu yang bertanggung jawab atas kejahatan ini atas pembunuhan bibi saya," katanya.Walid al-Omari, Kepala Biro Al Jazeera di Yerusalem dan seorang teman dan kolega Abu Akleh, mengatakan sangat penting untuk menjaga agar kasus ini tetap hidup dalam opini publik.“Kami tidak berpikir Israel harus melarikan diri dari pertanggungjawaban.”Setelah ICC meninjau bukti, mereka akan memutuskan apakah akan menyelidiki pembunuhan Abu Akleh sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.Pada tahun 2021, ICC memutuskan memiliki yurisdiksi atas situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Pengajuan Al Jazeera meminta pembunuhan Abu Akleh menjadi bagian dari penyelidikan yang lebih luas ini.“Kami meminta penyelidikan yang mengarah pada tuntutan yang diajukan dan mereka yang bertanggung jawab dituntut,” kata Dixon.Investigasi yang dilakukan oleh PBB, organisasi hak asasi manusia Palestina dan Israel, dan outlet berita internasional menyimpulkan bahwa Abu Akleh dibunuh oleh seorang tentara Israel. Keluarga Abu Akleh menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan oleh FBI AS dan Departemen Luar Negeri untuk mengungkap rantai komando yang menyebabkan kematian seorang warga AS.“Singkatnya, kami ingin (Presiden AS Joe) Biden melakukan dalam kasus Shireen apa yang gagal dilakukan oleh pemerintahannya dan pemerintahan AS sebelumnya ketika warga Amerika lainnya dibunuh oleh Israel: Minta pertanggungjawaban para pembunuh,” tulis Lina Abu Akleh di Al Jazeera di Juli.Pada bulan November AS mengumumkan penyelidikan FBI atas pembunuhan Abu Akleh, berita disambut baik oleh keluarganya. Namun, Dixon memperingatkan, penyelidikan ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi ICC untuk tidak bertindak."Mereka bisa, mereka bisa bekerja sama dengan ... FBI, sehingga kasus ini tidak jatuh di antara celah, dan bahwa mereka yang bertanggung jawab diidentifikasi dan diadili."Tak lama setelah permintaan diajukan ke ICC, AS mengatakan menolak langkah tersebut.“ICC harus fokus pada misi intinya,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan. “Dan misi intinya adalah melayani sebagai pengadilan terakhir dalam menghukum dan mencegah kejahatan kekejaman.”Film dokumenter The Fault Lines juga mencermati pergeseran narasi Israel.Israel pada awalnya salah menyalahkan warga Palestina bersenjata atas kematian Abu Akleh, tetapi pada bulan September mengatakan ada kemungkinan besar seorang tentara Israel secara tidak sengaja memukul jurnalis tersebut tetapi tidak akan melakukan penyelidikan kriminal.Hagai El-Ad, Direktur Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B'Tselem, yang dengan cepat menyanggah klaim palsu oleh Israel bahwa seorang pria bersenjata Palestina bertanggung jawab atas kematian Abu Akleh.“Mereka juga sangat terbiasa berbohong. tentang pembunuhan warga Palestina baik di arena publik maupun di arena hukum,”tutur Hagai El-Ad, Direktur Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B'Tselem.“Alasan mengapa Al Jazeera mengajukan permintaan ini adalah karena otoritas Israel tidak melakukan apapun untuk menyelidiki kasus tersebut. Bahkan, mereka mengatakan tidak akan menyelidiki, tidak ada kecurigaan adanya kejahatan, ”kata Dixon.Jaringan Media Al Jazeera menyebut pembunuhan itu sebagai "pembunuhan terang-terangan" dan "kejahatan keji".“Al Jazeera menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai keadilan bagi Shireen dan mengeksplorasi semua jalan untuk memastikan bahwa para pelaku dimintai pertanggungjawaban dan diadili,” kata jaringan tersebut.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id