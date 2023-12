Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh di Mata Warga Tiongkok

Advertisement





Jakarta: Kereta Cepat Jakarta-Bandung ‘Whoosh’ yang dibangun bersama oleh Tiongkok dan Indonesia resmi beroperasi pada Oktober lalu. Tidak hanya media Indonesia yang memberitakannya, banyak media asing juga yang memberitakan berita terkait tersebut, termasuk media Tiongkok. Lalu bagaimana pandangan masyarakat Tiongkok terhadap kereta cepat ini?Liu Zhimin, seorang reporter di Stasiun Radio dan Televisi Pusat Tiongkok Stasiun Asia-Pasifik, mengatakan bahwa sebagai pekerja media, tidak sulit untuk menemukan melalui pengamatan bahwa semua media utama di Tiongkok telah memberitakan masalah ini, dan pemberitaannya tidak hanya setelah Whoosh resmi beroperasi.Sebelum dan setelah beroperasi, media Tiongkok telah melakukan pemberitaan yang berkesinambungan mengenai perencanaan, desain, eksplorasi, implementasi, pengelolaan dan pengoperasian kereta yang kecepatannya mencapai 350 kilometer per jam ini. Pemberitaan media ini mencerminkan perhatian Tiongkok terhadap kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara.Data menunjukkan bahwa sejak 17 Oktober, hari pertama beroperasi, hingga 31 bulan tersebut, kapasitas penumpang harian tertinggi Whoosh mencapai sekitar 14.200 penumpang. Sementara per tanggal 4 November, sudah menjual sekitar 165.000 tiket dengan tingkat keterisian kursi rata-rata 90 persen.Semula hanya ada dua cara untuk bepergian dari Jakarta ke Bandung: mobil dan kereta api biasa. Dengan diresmikannya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, warga punya satu pilihan lagi untuk bepergian. Data penumpang dan peningkatan frekuensi Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini juga mencerminkan bahwa naik kereta api cepat telah menjadi pilihan terpopuler masyarakat Indonesia.Kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dibangun bersama oleh Tiongkok dan Indonesia merupakan proyek penting kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia. Whoosh merupakan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang merupakan proyek andalan “Belt and Road” yang sangat diperhatikan oleh Tiongkok dan Indonesia.Tim dari kedua belah pihak bekerja sama untuk melaksanakan kerja sama menyeluruh, semua faktor, dan semua sistem dalam berbagai aspek seperti survei dan desain, konstruksi teknik, manufaktur peralatan, manajemen operasi, pelatihan, dan berbagi teknologi.Bagi warga Tiongkok, sebagai proyek internasional strategis Tiongkok di negara lain, proyek yang memerlukan kerja keras ribuan insinyur ini dikerjakan di lingkungan yang cukup rumit, sering terjadi gempa bumi, dan sebagian besar adalah hutan hujan tropis, banyak timbunan tanah, sehingga cukup menyulitkan. Bagi para insinyur, jika ada yang tidak beres, reputasi manufaktur Tiongkok akan hancur.Jepang juga dianggap sebagai salah satu saingan berat dalam keberhasilan implementasi kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sejak awal tahun 2008, Jepang telah mengincar proyek ini. Jepang telah bertemu dengan para pemimpin Indonesia sebanyak tiga kali untuk membahasnya.Jepang sebagai pionir pengembangan kereta api berkecepatan tinggi di Asia, Shinkansennya memiliki teknologi canggih, pengoperasian yang aman dan andal, serta memiliki reputasi tinggi di negara-negara Asia Tenggara. Sistem kereta api berkecepatan tinggi Jepang sudah matang dan sangat andal dalam hal detail teknis.Namun, Indonesia tidak menyerahkan proyek ini ke Jepang. Sebaliknya, setelah membaca dokumen tender negara Tiongkok, Indonesia tertarik untuk bekerja sama.Bagi Tiongkok, hal ini juga membuat Jepang tidak senang. Mereka lebih memilih merugi daripada membiarkan Tiongkok mengambil alih proyek internasional ini. Berdasarkan kuotasi negara saya sebesar 30 juta dolar AS per kilometer dan USD5,5 miliar untuk jarak tempuh penuh, Jepang menurunkan harga aslinya menjadi USD5 miliar dan berjanji kepada Indonesia bahwa jika mereka mengadopsi rencana Jepang, mereka juga dapat menikmati suku bunga yang lebih rendah.Tiongkok merasa diuntungkan dalam reputasi "Made in China". Setelah Indonesia mempertimbangkan berbagai faktor, akhirnya menyerahkan proyek kereta cepat ini ke Tiongkok. Begitu berhasil membangun jalur kereta api cepat pertama di Asia Tenggara, tidak hanya akan membangun reputasi sebagai buatan Tiongkok, bahkan predikat nomor 1 dunia pun akan tergantikan oleh Tiongkok. Warga Tiongkok beranggapan, ini adalah salah satu alasan mengapa Jepang melakukan segala kemungkinan untuk merebut proyek ini.Bagi Tiongkok yang warganya sangat menjunjung tinggi negaranya, beranggapan negara-negara seperti Myanmar dan Vietnam yang pernah memilih teknologi Jepang“menyesal”dan menyatakan bahwa mereka“menderita kerugian yang sangat besar”. Ketika negara-negara memilih mitra untuk pembangunan kereta cepat, mereka “melewati” Tiongkok dan memilih Jepang. Namun kini sepertinya ini bukanlah pilihan yang bijak.Media Tiongkok ramai memberitakan tentang keunggulan yang dimiliki negaranya dalam proyek besar ini, menunjukkan rasa bangga terhadap teknologi dan kelebihan yang mereka tawarkan dalam keseluruhan proyek.Selesainya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, manfaat paling langsung adalah menciptakan kondisi perjalanan yang lebih nyaman. Waktu perjalanan antara Jakarta, dan kota wisata Bandung dipersingkat dari lebih dari 3 jam menjadi kurang lebih 40-50 menit.Dengan mempertimbangkan semua faktor, Indonesia yakin bahwa kereta api berkecepatan tinggi buatan Tiongkok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pengalaman yang kaya memungkinkan Tiongkok lebih memahami Indonesia dan memberikan solusi yang lebih tepat.Pada akhirnya, Indonesia memilih rencana kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok, yang menandai masuknya Tiongkok secara resmi ke pasar Asia Tenggara.Pada 17 Oktober, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh telah resmi beroperasi. Hal ini membuat pertukaran ekonomi dan budaya antara kedua kota menjadi lebih sering dan nyaman, mendorong terkoordinasinya pembangunan Jakarta, Bandung dan sekitarnya.Selama proses konstruksi proyek, perusahaan-perusahaan Tiongkok memanfaatkan sepenuhnya keunggulan mereka dalam teknologi cepat, peralatan konstruksi dan manajemen yang canggih untuk memastikan kualitas proyek.Pada saat yang sama, dengan mempertimbangkan situasi lokal di Indonesia, tim Tiongkok mengadopsi metode kerja sama yang fleksibel. Sebagian besar bahan bangunan dibeli secara lokal, sehingga memperpendek rantai pasokan dan juga membantu pengembangan industri terkait di Indonesia.Tiongkok yakin bahwa dibawah inisiatif “Sabuk dan Jalan”, mereka akan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan lebih banyak negara dan terus memberikan kontribusi baru terhadap pembangunan ekonomi dan sosial global. Keberhasilan ini akan menginspirasi negara-negara tetangga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mempersempit kesenjangan pembangunan regional.