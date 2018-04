Prancis Minta Pasukan AS Tetap Ada di Suriah

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku ia telah meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar tak menarik pasukannya keluar dari Suriah.Pasalnya, awal bulan ini, Trump menyatakan bahwa pasukan AS yang ada di Suriah segera keluar."Sepuluh hari yang lalu, Trump mengatakan ia akan menarik pasukan dari Suriah. Kami meyakinkannya bahwa perlu pasukan AS tinggal lebih lama," ucap Macron.Gedung Putih pun lantas menanggapi komentar Macron ini. Juru bicara Sarah Sanders mengatakan, Trump akan tetap pada rencana awal."Misi AS tidak berubah. Presiden Trump jelas ingin pasukan AS segera pulang dari Suriah," kata Sanders, dikutip dari AFP, Senin 16 April 2018.Saat ini, AS memiliki sekitar 2.000 personel di Suriah Timur yang mendukung aliansi milisi Kurdi dan Arab.(Des)