Kunjungan PM Spanyol Ditolak Warga Catalonia

Sejumlah orang di Catalonia melakukan protes menentang kedatangan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez. Dia bertemu dengan pemimpin Catalonia, Quim Torra untuk memulai pertemuan kabinet dalam rangka upaya rekonsiliasi di Barcelona.Lebih dari 1.000 orang melakukan aksi ini. Para pedemo langsung diamankan oleh pihak kepolisian.Seperti dilansir BBC, Jumat, 21 Desember 2018, protes dikoordinasi oleh kelompok radikal yang disebut the Committees for the Defence of the Republic (CDRs).Sementara itu, laman Channel News Asia melaporkan, seorang pria ditangkap karena membawa benda yang dapat digunakan sebagai bahan peledak.Sanchez bertemu Quim Torra pada Kamis 20 Desember malam. Mereka setuju untuk berdialog lebih dalam dan mencari solusi politik.Pertemuan ini diadakan setahun setelah Pemerintah Spanyol mengadakan pemilihan umum di Catalonia. Keputusan ini dianggap proaktif oleh kelompok pro kemerdekaan.