Dominic Raab Ditunjuk jadi Menteri Brexit yang Baru

Mantan menteri perumahan Inggris Dominic Raab ditunjuk menjadi Menteri Brexit yang baru. Dia menggantikan posisi David Davis yang mengundurkan diri pada Minggu 8 Juli 2018.Brexit adalah istilah yang dipakai untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa."Ratu senang dan menyetujui penunjukkan Dominic Raab sebagai Menteri Brexit yang baru," kata Downing Street, kantor perdana menteri, dalam sebuah pernyataan di Twitter.Laman Deutsche Welle, Senin 9 Juli 2018, melaporkan Dominic merupakan seorang anti-blok Uni Eropa berusia 44. Dia pernah dibimbing Davis dan bekerja di pengadilan kejahatan perang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag.Raab sempat berkampanye agar Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 2016 lalu. Dia juga yang mendesak pendekatan agresif dalam pembicaraan Uni Eropa.Dua menteri mengundurkan diri setelah menyatakan tidak mendukung keputusan PM Theresa May mengenai Brexit. Mereka adalah Menteri Brexit David Davis dan Menteri Luar Negeri Boris Johnson. Tak hanya itu, wakil Davis, Steve Baker juga mengundurkan diri dari jabatannya.Sebelumnya, May melakukan kompromi dengan kabinetnya untuk keluar secara halus dari Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para menterinya, Johnson dan Davis memutuskan tidak dapat melakukan kesepakatan itu.Kepergian kedua menterinya memperdalam krisis Brexit yang dihadapi May. Pasalnya, dia bisa mendapatkan mosi tidak percaya dari Parlemen.Jika hal tersebut sampai terjadi, May bisa digulingkan. Sementara itu, calon yang cocok untuk menggantikan May adalah Johnson.(DMR)